NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Dicembre 2022

GF Vip 7

La gaffe di Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti

Nelle ultime settimane a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Antonella Fiordelisi. Come sappiamo l’arrivo di Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 7 ha scatenato l’ira della schermitrice, che fin dal primo momento ha preso di mira la sorella di Clizia. Quest’ultima infatti ha avuto in passato un flirt con Edoardo Donnamaria, e la cosa non ha fatto piacere ad Antonella, che a quel punto si è scontrata più volte con Micol. Ma non solo. La Vippona ha anche discusso ripetutamente con il suo fidanzato, e per alcuni giorni tra i due non ci sono stati punti di incontro. Di recente però sembrerebbe che tutto stia procedendo nel migliore dei modi tra i due, nonostante non manchino ancora delle piccole discussioni. Nel mentre la coppia poche ore fa ha anche festeggiato il primo mesiversario, per la gioia di tutti i fan che li sostengono.

Nonostante le cose con Donnamaria sembrerebbero andare nel verso giusto, la Fiordelisi continua a non provare simpatia per Micol Incorvaia. La schermitrice infatti non sembrerebbe essere disposta ad andare incontro alla sorella di Clizia, e ormai le due continuano a ignorarsi. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Tutto è iniziato quando Micol ed Edoardo Tavassi si trovavano nel Van in cortile per trascorrere del tempo da soli a chiacchierare. A un tratto però a uscire fuori sono state Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti, che hanno iniziato a parlare proprio della Incorvaia, senza sapere che la Vippona si trovasse a pochi passi da loro. Micol ha così ascoltato tutto quello che la schermitrice e la conduttrice hanno detto su di lei, e il filmato (che potete vedere QUI) naturalmente ha fatto il giro del web in pochi minuti.

Nel corso della prossima puntata nel mentre senza dubbio Antonella e Micol potrebbero avere dei nuovi confronti, diventando nuovamente protagoniste del reality. Non resta che attendere dunque la prossima diretta per scoprire cosa accadrà.