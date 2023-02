NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2023

GF Vip 7

La reazione di Antonella Fiordelisi

In questi ultimi giorni abbiamo parlato spesso di Antonella Fiordelisi. Sembrava infatti che la relazione tra la schermitrice ed Edoardo Donnamaria fosse giunta al capolinea, dopo le numerose liti scoppiate tra i due. Tuttavia inaspettatamente da qualche ora i Donnalisi si sono riavvicinati, facendo così la pace. A provocare tensioni tra i Vipponi è stato anche il rapporto di amicizia che il conduttore ha con Oriana Marzoli, che non sembrerebbe piacere alla Fiordelisi. Tra Antonella e l’influencer infatti non corre buon sangue e numerosi sono stati gli scontri tra loro. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come abbiamo visto proprio la Marzoli nel corso dell’ultima diretta è risultata essere la più amata dal pubblico, ottenendo il 40% dei voti. Ieri così alcuni fan si sono recati fuori le mura della casa e hanno urlato la notizia ai concorrenti. Antonella ha così scoperto che Oriana è risultata essere la più votata e a quel punto non è mancata la sua reazione. La schermitrice infatti, palesemente innervosita, si è alzata ed è rientrata in casa, lasciando il cortiletto.

Nel mentre pochissime ore fa sui social a intervenire è stato Gianluca, ex di Antonella Fiordelisi, che ha pubblicato un durissimo commento non solo contro Edoardo Donnamaria, ma anche contro Stefano, padre della Vippona. Queste le sue dichiarazioni:

“Antonella è molto discutibile come concorrente, ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arr**ato che ha fatto sempre il cagnolino. Ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere “la donna della sua vita”. Papi SF hai collezionato un altra figura di m**da, e hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv. Ma in fondo hai visto in lui all’inizio un po’ te, sottomesso alla donna, vigliacco nel prendere una posizione nel gruppo e infamia nel tramare (come lui sta facendo adesso) alle spalle delle persone. Diciamo che è la tua fotocopia di uomo di spessore”.