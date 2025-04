Claudio Amendola, poco dopo l’annuncio della morte di Antonello Fassari, ha dedicato all’amico e collega una dolce e commossa dedica.

Le parole di Claudio Amendola per Antonello Fassari

Nella giornata di ieri è giunta la triste notizia della morte di Antonello Fassari a 72 anni. L’annuncio ha sconvolto tutti i fan de I Cesaroni, fiction di Canale 5 seguita da milioni di italiani ogni sera alle 21:30 per ben sei anni.

Il personaggio di Cesare, fratello del protagonista, era entrato nel cuore degli italiani nonostante il suo carattere burbero che però nascondeva un cuore d’oro. L’attore sarebbe dovuto tornare all’interno della nuova stagione che sta venendo girata a Roma proprio in questi giorni. Avrebbe ripreso il suo ruolo nonostante la malattia che lo stava affliggendo da tempo.

Poche ore dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa, Claudio Amendola è stato contattato da ANSA per un commento. Il protagonista della fiction ha rilasciato una dichiarazione molto commovente:

“Sarai per sempre mio fratello. Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.

I futuri episodi de I Cesaroni dovrebbero andare in onda nella prossima stagione televisiva, anche se ovviamente la produzione si prenderà una pausa per piangere l’amato e stimato collega. Nel cast dovrebbero tornare diversi volti storici mentre altri purtroppo non avremo occasione di rivederli.

Come affermato da Claudio Amendola stesso, possiamo sicuramente aspettarci che alla fine o all’inizio di (almeno il primo episodio) ci sarà una dedica ad Antonello Fassari. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi nella trama, che per forza di cose dovrà adesso subire delle modifiche.