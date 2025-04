Non sono mancate le tensioni ieri sera nel corso della terza puntata di Ne vedremo delle belle. A seguito di quanto accaduto la scorsa settimana infatti Patrizia Pellegrino ha sbottato in diretta contro Frank Matano, dando il via a un botta e risposta di fuoco.

Patrizia Pellegrino vs Frank Matano

Diretta infuocata quella di ieri a Ne vedremo delle belle. Nel corso della serata infatti le 10 showgirl sono tornate a esibirsi e non è ovviamente mancata anche la performance di Patrizia Pellegrino. Tuttavia poco dopo in studio è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso tutti. Proprio l’attrice infatti, a seguito di quanto accaduto la scorsa settimana, ha sbottato contro Frank Matano, spendendo per il comico durissime parole. Queste le dichiarazioni di Patrizia, che hanno dato il a un botta e risposta di fuoco:

“Vorrei dire una cosa a Frank. Tu devi imparare a rispettare le signore. La volta scorsa hai detto delle cose molto brutte nei miei confronti. Io ho 43 anni di carriera. Devi rispettare la mia persona e la mia carriera perché non sono una ragazzina di 20 anni che inizia ora a lavorare. Tu non eri nemmeno nato quando io ho iniziato. Quando fai le battute devi prima sciacquarti la bocca con me e con tutte le signore come me”.

A quel punto a intervenire è stato Carlo Conti, che prendendo le parti di Frank Matano ha aggiunto: “Io prendo le difese di Frank, scusami. Lui è un comico e ha tutto il diritto di fare le battute”. Immediata anche la replica dello stesso Matano, che rispondendo a Patrizia Pellegrino ha affermato: “Tu mi hai dato dello st**nzo. Non sei auto ironica”.

Tra l’attrice e il comico sembrerebbero dunque esserci alcune tensioni. Ma cosa accadrà nel corso delle ultime puntate di Ne vedremo delle belle? Non resta che attendere per scoprirlo.