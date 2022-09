1 I dettagli sulla rottura con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad alcune confidenze sulla sua vita privata. In particolar modo l’imprenditore si è soffermato sulla relazione avuta con Belen Rodriguez, di cui la rottura risale alla fine del 2021 inizi del 2022.

In chiacchiera con Cristina Quaranta e George Ciupilan, Antonino Spinalbese si è a lungo raccontato, spiegando come in realtà la colpa della fine del rapporto con Belen Rodriguez sia dovuto a causa sua e non della showgirl. Ritrovatosi in piscina con i suoi coinquilini, Antonino ha rivelato infatti:

«Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo. Però infatti sono io che ci soffro, non mia figlia (della lontananza, ndr). Quando Luna è nata e io mi sono lasciata, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione».

Nel corso della conversazione Antonino Spinalbese ha fatto sapere di avere un rapporto molto stretto con sua figlia che faccia fatica anche solo a lasciarla andare con la nonna. Secondo lui l’avventura al GF Vip può essere un modo per “tagliare il cordone ombelicale”. Ci ha tenuto però a precisare ancora: “Non sai mai la vita come andrà. Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio”, ammettendo come sia una cosa che nel rapporto tra lui e suo padre sia venuta a mancare. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

Ma non è finita, perché se stavolta abbiamo avuto modo di ascoltare queste dichiarazioni, nei giorni scorsi Antonino Spinalbese è stato censurato dalla regia…