NEWS

Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’imitazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria continua a vivere alti e bassi nel suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Nella notte i due si sono ritrovati a giocare a scacchi e a vincere è stato proprio lo speaker radiofonico. Felice di aver avuto la meglio sull’influencer il vippone ha festeggiato, imitando la ragazza.

Dalle immagini raccolte dalla regia (CLICCA QUI per il video completo del siparietto) sentiamo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi disquisire su chi, tra i due, avesse vinto la partita. A seguire uscito vittorioso dall’incontro il vippone ha festeggiato. Così si è alzato in piedi e ha imitato una corsetta leggiadra dal cortiletto alla Casa. Ad assistere alla scenetta Davide Donadei, che non ha potuto fare a meno di ridacchiare divertito: “Io vado a letto ma poi domani voglio sapere come va a finire”, ha commentato.

Antonella Fiordelisi è parsa sorridente e anche lei intrattenuta dal momento ha detto: “No no, ma dobbiamo fare l’ultima o non sono io. Che stupido, guarda. Ora deve fare il casino perché prima l’ho stracciato”. Nel mentre vediamo Edoardo Donnamaria abbracciare Davide Donadei e dire: “Che bello, che bello”.

Successivamente il volto di Forum l’ha punzecchiata ancora: “Sì, continuiamo ma aspetta. Prima vediamo se ci sono altri uomini da abbracciare. Dove sono?”. Poi arrivato in cucina ha visto Nicole Murgia lavare i piatti e ironicamente ha commentato: “No, tu sei donna e mi fai schifo”, per poi apprezzare invece la presenza di Andrea Maestrelli. Antonella Fiordelisi l’ha seguito per tutta Casa e ha continuato: “Quanto è scemo”, per poi stare al gioco e stringere Davide Donadei, come fatto in precedenza da Edoardo Donnamaria.

La divertente gag è proseguita ancora un po’ e il vippone ha continuato la sua corsa per casa, divertito. Ma Antonella Fiordelisi, seppur felice di aver ritrovato con lui un po’ di serenità, ha bocciato la performance: “Non mi sa nemmeno imitare”, ha detto con ironia. Ben presto, però, Edoardo Donnamaria si è stufato e ha concluso: “Oddio me so stancato. Ma come fai a campà così tutta la giornata?”. Il momento ha molto divertito gli utenti del web.