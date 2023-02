NEWS

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2023

GF Vip 7

Durante una chiacchierata Antonino Spinalbese ha detto che vorrebbe tornare a casa. Discorso che non è piaciuto a Giaele, la quale ha sbottato

Giaele sbotta con Antonino Spinalbese

Nella Casa del GF Vip 7 non sembra esserci proprio un attimo di pace. Sono trascorsi quasi quattro mesi dall’avvio del reality e Antonino Spinalbese sembra ormai essere stanco. Anche se non è la prima volta che fa questi discorsi.

Il vippone, infatti, ha spesso manifestato l’esigenza di tornare a casa da sua figlia, dalla sua famiglia e al suo lavoro. Ma nonostante questo ha continuato la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Mentre Antonino Spinalbese continua a dirsi “stanco” ormai di stare al GF Vip 7, c’è chi come Giaele De Donà sembra non sopportare più queste esternazioni.

Se altre volte ha sorvolato sul discorso, stavolta pare proprio che Giaele non sia riuscita a trattenersi. All’ennesimo sfogo di Antonino Spinalbese sul medesimo discorso è sbottata. La ragazza, che con l’hairstylist aveva intrapreso una conoscenza, per poi preferire essere semplicemente amici, si è sentita in dovere di riprenderlo, dicendo di essere davvero molto stufa delle sue continue lamentele.

Così mentre Antonino Spinalbese e altri vipponi si trovavano a chiacchierare in cucina sull’argomento, anche Giaele De Donà ha avuto modo di intervenire e schierarsi contro il suo amico:

“A me questi discorsi fanno davvero cadere le braccia. Dici che non vedi l’ora di andare a casa, ma amo… sono quattro mesi che dici questa cosa, quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. Ogni tanto Antonino fa di quei discorsi… arrivato a due mesi dalla fine uno inizia a ragionare anche di strategia”.

Giale contro il parrucchiere 🔥🔥🔥🔥. Finalmente qualcuno che ha avuto le 🏐 🏐 di sbattergli la verità in faccia!!! E chi se non lei??? #GFvip #oriele #gioiellers #incorvassi #thepisis pic.twitter.com/r5pY6IYuXm — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) February 5, 2023

Il discorso di Giaele De Donà ad Antonino Spinalbese è poi proseguito. Vedremo quindi cosa deciderà di fare il concorrente. Nel caso in cui però volesse davvero tornare a casa dai suoi affetti, dovrà necessariamente pagare una penale, esattamente come accaduto ad altri protagonisti del reality in passato.

Può essersi trattato semplicemente di uno sfogo momentaneo e niente di più. Unica cosa certa è che Giaele si è davvero infastidita di sentire Antonino Spinalbese rifare questo discorso per l’ennesima volta!