L’ex di Temptation Island Antonio è stato beccato sugli spalti del Mapei Stadium per tifare il suo Napoli nella prima di campionato in trasferta contro il Sassuolo. Fedele al suo motto “io me la vivo la partita”, ha dimostrato ancora una volta di non voler rinunciare alla passione per il calcio.

Antonio di Temptation Island in trasferta a seguire il Napoli

Antonio Panico lo aveva detto, e lo ha fatto di nuovo. “Io la vivo la partita, non me la faccio raccontare!” – un motto che per lui non è solo una battuta, ma un vero e proprio stile di vita. E così, sabato scorso, il protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island è stato avvistato sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il suo amato Napoli ha affrontato e battuto il Sassuolo nella prima giornata di campionato.

LEGGI ANCHE: Valerio e Ary beccati dalle telecamere durante la partita della Lazio, ma spuntano segnalazioni scottanti su di lui

Con polo scura, cappellino con visiera e sguardo fiero, Antonio è stato immortalato tra gli spalti del settore ospiti, circondato da altri tifosi azzurri, pronto a sostenere i suoi beniamini con il solito trasporto. Una scena che ha subito scatenato simpatia e qualche ironia sui social. D’altronde è indimenticabile il momento in cui a Temptation Island, furioso per il corteggiamento del tentatore Francesco a Valentina, gridava: “Ti porta in tribuna Posillipo? Io me la vivo la partita, non me la faccio raccontare”.

E infatti, come promesso, anche stavolta Antonio non si è fatto mancare la trasferta: niente divano, niente TV. Solo passione e tifo autentico. La partita? Una vittoria per il Napoli: 2-0 firmato da McTominay e De Bruyne, che avrà sicuramente reso felice l’ex protagonista di Temptation Island. Con lui si nota anche Valentina, la sua fidanzata.

A distanza di settimane dalla fine del reality di Canale 5, Antonio sembra aver ritrovato una routine fatta di passioni vere come il calcio.

Insomma, Antonio di Temptation Island conferma di essere un tifoso con la T maiuscola. Non è escluso dunque che sabato, con gli azzurri di Conte impegnati in casa con il Cagliari, possa esserci anche la sua fidanzata Valentina!