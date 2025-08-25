Simone è stato avvistato in una discoteca di Modena mentre ballava e si approcciava a diverse ragazze. Con lui non c’era Sonia, la fidanzata con cui si è presentato a Temptation Island e attualmente incinta. Dopo la promessa di cambiamento, ora le segnalazioni gettano dei dubbi sul loro rapporto.

Temptation Island, Simone sorpreso con una ragazza

Nelle ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni sui fidanzati del reality show. Ma stavolta non si parla né di Rosario né di Valerio. A scatenare il gossip sui social è Simone Margagliotti, chiacchierato protagonista di Temptation Island. Il ragazzo è stato avvistato in discoteca in compagnia altre donne, e, cosa ancora più rilevante, senza Sonia.

A riportarlo è stato, come spesso accade, Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto un messaggio da una follower: “Ciao Lollo… Ieri sera sono stata al Gilda (discoteca) di Modena e c’era Simone di Temptation Island. Ballava e si approcciava con molte ragazze/donne. Ti giro le foto.”

Un avvistamento che riaccende le voci sulla relazione tra Simone e Sonia Barrile, che dopo Temptation Island sembrava avesse preso una piega decisamente diversa da quella raccontata al falò finale.

Durante Temptation Island, infatti, Sonia aveva scelto di uscire da sola, profondamente delusa dal comportamento del compagno, che si era lasciato andare a effusioni con una delle tentatrici. Ma a distanza di un mese, la rivelazione choc: Sonia è incinta. Un colpo di scena inaspettato, a cui Simone aveva risposto pubblicamente affermando di voler “cambiare per lei e per il loro bambino”, mostrandosi pronto a prendersi le sue responsabilità.

Nonostante ciò, le voci su una possibile rottura non hanno mai smesso di rincorrersi in queste settimane. C’è chi sostiene che i due non vivano più insieme, mentre altri fan avevano parlato di un riavvicinamento. Nulla è mai stato confermato ufficialmente dai due ex di Temptation Island, ma ora questa nuova segnalazione sembra destare degli altri sospetti sul loro rapporto.

Simone si è davvero allontanato da Sonia? O si è trattato solo di una serata spensierata e fraintesa? Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati. Ma il pubblico di Temptation Island attende risposte.