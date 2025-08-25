Valerio e Ary sono stati beccati allo stadio insieme, ma i rumor e segnalazioni sul fidanzato di Temptation Island non mancano

Durante la prima di campionato Como-Lazio, Valerio e Ary sono stati beccati allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Sembravano abbastanza uniti e affiatati e le telecamere li hanno pizzicati. Nonostante ciò, però, continuano ad arrivare segnalazioni sul fidanzato di Temptation Island…

Temptation Island, Valerio e Ary insieme alla partita ma….

Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri di Temptation Island sono tornati al centro dell’attenzione. I due sono stati beccati dalle telecamere di DAZN mentre assistevano insieme alla partita Como–Lazio, trasmessa alle 18:30. Sorridenti e rilassati sugli spalti, la loro presenza non è certo passata inosservata ai fan del reality show.

Le immagini di Valerio e Ary di Temptation Island allo stadio

Un’apparizione che sembrerebbe confermare la continuità del loro rapporto nato sotto le telecamere di Temptation Island, davanti a milioni telespettatori. Tuttavia, nelle ultime settimane non sono mancate le ombre, con segnalazioni scottanti che mettono in dubbio la posizione di Valerio. Così come di Ary, anche lei al centro di rumor.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, alcuni testimoni avrebbero visto Valerio in atteggiamenti particolari con una ragazza. E pare non si trattasse di Ary. Il tutto durante una serata in Puglia. In particolare, si parla di presunti baci scambiati con una giovane donna, lontano dagli occhi indiscreti… o forse no. La segnalazione resta per ora senza conferme ufficiali, ma continua ad alimentare dubbi sulla reale situazione sentimentale del fidanzato di Temptation Island.

Le segnalazioni arrivate a Lorenzo Pugnaloni

Eppure, nonostante i rumor, Valerio e Ary sembrano andare avanti senza intoppi. Oltre alla serata allo stadio, nei giorni scorsi i due sono stati avvistati insieme anche in Sardegna. Segnali che sembrano quindi indicare una frequentazione che prosegue, anche se – alla luce delle voci circolate in rete – in molti si chiedono come stiano realmente le cose tra loro.

Ricordiamo che tutto è iniziato nel villaggio delle tentazioni, dove Valerio, dopo aver visto Sarah avvicinarsi al single Flavio (presto tronista a Uomini e Donne), ha intrecciato un rapporto con Ary. Legame che è scaturito con un bacio. Al falò finale ha deciso di uscire da solo. A un mese di distanza, aveva raccontato di voler approfondire la conoscenza con Ary, ma ora il pubblico si pone tanti punti interrogativi visti i gossip che circolano sui protagonisti di Temptation Island.