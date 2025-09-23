Valentina e Antonio, ex protagonisti di Temptation Island 2025, si sono scambiati le promesse di matrimonio durante lo speciale di ieri. Con la complicità di Filippo Bisciglia e del testimone Rosario Guglielmi, la proposta si è svolta sotto un gazebo illuminato. A sorpresa, è arrivato anche Sal Da Vinci a cantare per loro.

Temptation Island, le promesse di Valentina e Antonio

Grandi emozioni ieri. Valentina e Antonio, una delle coppie più amate dell’edizione 2025 di Temptation Island, hanno sorpreso durante nello speciale. L’hanno fatto con un momento davvero emozionante. Si sono scambiati le promesse di matrimonio in diretta, sotto un gazebo illuminato, con una sorpresa che ha commosso tutti.

La coppia è stata la prima a presentarsi davanti a Filippo Bisciglia. Fin da subito, l’atmosfera è sembrata serena e piena di complicità: i due stanno vivendo un periodo felice. A dimostrarlo i video che documentano i preparativi per il loro matrimonio.

Nel primo video, Antonio e Valentina di Temptation Island si sono mostrati intenti a scegliere la bomboniera: alla fine optano per un corallo, anche se Antonio scherza che avrebbe preferito “una statuetta con le corna”. Nel secondo, Valentina ha provato degli abiti da sposa, annunciando poi di aver trovato quello giusto.

In studio, i due hanno regalato in anteprima a Filippo Bisciglia la loro bomboniera: un corallo azzurro. “Lo metterò a casa, poi vi manderò una foto!”, ha detto il conduttore, visibilmente sorpreso.

Successivamente la coppia di Temptation Island ha raccontato la propria estate, dove sembrano essersi divertiti. Hanno trascorso del tempo a Capri e le cose tra loro vanno bene. Ogni tanto, come in qualsiasi coppia, capita qualche battibecco, ma comunque cose risolvibili. Simpaticamente Valentina ha rivelato di non controllarlo più dalla finestra del bagno, come faceva prima. Antonio, invece, ha detto che ancora non hanno fissato la data ma sono alla ricerca del locale giusto.

La vera sorpresa è arrivata poco dopo: con la complicità di Filippo Bisciglia e Rosario Guglielmi, loro testimone di nozze, Antonio e Valentina si sono scambiati le promesse di matrimonio sotto un gazebo romantico e illuminato. Ma il momento si è fatto ancor più speciale quando a entrare in scena è stato Sal Da Vinci, che per loro si è esibito sulle note di “Rossetto e caffè”.

Momento quello vissuto a Temptation Island, che ha conquistato il pubblico a casa, diventando virale anche sul web.