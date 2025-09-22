Le nozze di Antonio e Valentina sono in fase di preparazione, come rivelato da loro stessi a Temptation Island, nella puntata che vedremo stasera su Canale 5. Ma c’è una sorpresa, che farà felice non solo i protagonisti, ma anche il pubblico da casa. Ci sarà un famosissimo cantante, che si esibirà per loro. Di chi si tratta? Continuate a leggere l’articolo per scoprirlo insieme a noi…

Un famoso cantante a sorpresa per Antonio e Valentina

Tante sorprese per la puntata imperdibile di questa sera di Temptation Island, lo speciale dedicato alle coppie di quest’ultima edizione. Dopo avere scoperto cosa è successo tra Angelo e Maria Concetta, novità e una grande sorpresa c’è anche per Antonio e Valentina. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme nel dettaglio qui a seguire.

Dopo la clamorosa proposta di matrimonio a Temptation Island con tanto di scritta “M’ vuò spusà?” (diventato poi un meme), sono tornati nuovamente insieme davanti a Filippo Bisciglia. Come anticipato sia da LorenzoPugnaloni.it prima che da Dagospia nella giornata di oggi, ci sono delle belle notizie:

“Felici e alle prese con i preparativi di nozze e, in particolare, la scelta delle bomboniere. Il loro amore va a gonfie vele”. Ma non è finita, perché come scritto dal sito di Roberto D’Agostino, a rendere il momento ancor più memorabile ci sarà, a sorpresa, Sal Da Vinci a cantare per loro.

Un momento che sicuramente attirerà l’attenzione dei telespettatori, che si sono detti già curiosissimi dalle anticipazioni di questo momento che vedremo a Temptation Island.

Insomma i colpi di scena non sembrano mancare nemmeno questa sera a Temptation Island. Preparate i pop corn perché alcune novità sulle coppie vi lasceranno davvero a bocca aperta. Appuntamento fissato per le 21:40 su Canale 5 con tutte le emozioni dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show più amato dell’estate.