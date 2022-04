Antonio Zequila vs Estefania e Roger

Siamo nel pieno della nuova puntata de L’Isola dei Famosi e poco fa durante la diretta c’è stato uno scontro tra Antonio Zequila, Estefania Bernal e Roger Balduino. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo i due modelli in Honduras si sono avvicinati e innamorati, tuttavia sembrerebbe che l’attore non creda alla loro storia. Antonio ha infatti accusato Estefania di essere in realtà interessata a Jeremias Rodriguez, e di averlo palesato prima della partenza per l’isola, quando i naufraghi si trovavano ancora a Milano. Queste le dichiarazioni di Zequila:

“Lei in albergo ha detto che Roger non le piaceva e che le piaceva Jeremias. L’ha detto a Milano. Ammettilo, non essere sempre finta e falsa, almeno per una volta. È la verità, sei falsa fino alla fine”.

A replicare prontamente alle accuse di Antonio Zequila è stata Estefania Bernal, che ha smentito le parole dell’attore affermando:

“Questo non è vero. Non ho mai detto che Roger mi faceva schifo. Jeremias è un bell’uomo, sensibile, me la ricordo quella conversazione, abbiamo detto che è un bell’uomo, ma non ho detto che Roger non mi piacesse”.

A intervenire è stato anche Roger Balduino, che ha lanciato a sua volta una precisa accusa ad Antonio:

“Per come la conosco, non è vero. Antonio è bugiardo, ci ha provato con tutte le ragazze, anche con lei.

Antonio Zequila tuttavia non c’è stato e a quel punto ha fatto una gravissima dichiarazione contro Roger (QUI per il video):

“Anche tu sei un bugiardo, sei arrivato in albergo ubriaco, che non avevi dormito”.

Prontamente sia gli opinionisti che la stessa Ilary Blasi hanno ripreso Antonio Zequila per le sue parole, tuttavia l’attore sembrerebbe restare sul suo punto e tra i tre non c’è stato un chiarimento.

