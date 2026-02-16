Tra carriera e vita privata, Arisa oggi è fidanzata? Ecco le parole della cantante in un’intervista a Il Corriere della Sera: “Ho sempre pensato all’amore e alla carriera, trascurando la felicità. Oggi sto bene da sola”

Arisa tra carriera e vita privata

In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Arisa ha fatto un bilancio non solo per quanto riguarda la sua carriera, ma anche la vita privata. Oggi la cantautrice lucana ha rivelato di non volere cambiare nulla. Per lei è stato come una sorta di “viaggio” denso di significati, tra alti e bassi: «Però mi hanno fatto diventare quella che sono adesso».

L’artista ha affermato di sentirsi al sicuro e di “bastarsi da sola”. Arisa ha fatto sapere che ha sempre cercato la sicurezza negli altri, specialmente in amore, invece si è ritrovata in sé stessa:

«Sono sempre stata fidanzata, era il mio sogno di bambina realizzarmi dal punto di vista sentimentale, ma stavolta ho deciso di provare a innamorarmi di me», ha affermato.

Arisa oggi è fidanzata?

Ma oggi Arisa è fidanzata? A quanto pare no, la cantante è single e per ora, a quanto pare, sembra stare bene così:

«Sì, e spero di rimanerlo il più a lungo possibile. L’amore è bello, ma scombussola un casino. E il punto di arrivo per una donna non è per forza quello di avere un uomo accanto».

“I bambini mi piacciono ma…”, cosa ha detto la cantante

Se ora preferisce stare single, non cambia molto anche per quanto riguarda la realizzazione di una famiglia. Non sembra rientrare nei suoi piani nemmeno quello di avere figli. Almeno non per ora:

«I bambini mi piacciono molto, a “The Voice Kids” ho sperimentato quanto sono incredibili e quanto dovremmo imparare da loro, ma non so se sarei pronta ad approcciarmi alla maternità.

Sono troppo libera. E la mia indipendenza mi piace moltissimo», ha concluso Arisa.

