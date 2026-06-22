Arisa si è mostrata sui social in lingerie e sono subito arrivati i commenti sul suo fisico. Gli haters si sono scatenati.

Arisa è stata attaccata dagli haters, con duri commenti sul suo fisico, dopo la condivisione di alcuni scatti in lingerie. Si riaccende il dibattito sui giudizi ai corpi delle donne.

Arisa in lingerie sui social: i commenti sul suo fisico

Basta una foto per riaccendere il dibattito. Arisa torna al centro dell’attenzione mediatica dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni nuovi scatti che la ritraggono in lingerie color cipria, con lunghi capelli scuri e una silhouette particolarmente sfinata. Immagini che, nel giro di poche ore, hanno fatto il giro dei social, dividendo ancora una volta l’opinione pubblica. Per la cantante non si tratta certo di una novità. Negli ultimi anni il pubblico ha assistito a una profonda trasformazione della sua immagine, un cambiamento iniziato gradualmente e diventato sempre più evidente a partire dalle sue recenti apparizioni televisive e musicali. Arisa ha più volte mostrato una versione di sé diversa rispetto al passato, sperimentando nuovi look e un’estetica in continua evoluzione.

Come spesso accade quando si parla dell’aspetto fisico dei personaggi pubblici, anche questa volta i social si sono trasformati in un vero e proprio campo di battaglia. Da una parte ci sono quelli che hanno espresso preoccupazione per la sua evidente perdita di peso. Alcuni utenti hanno definito la cantante “troppo magra” o hanno ipotizzato che dietro il cambiamento possa esserci l’utilizzo di farmaci dimagranti, in particolare l’Ozempic, il medicinale nato per il trattamento del diabete e diventato famoso anche per il suo effetto sulla perdita di peso. Dall’altra parte, però, sono stati numerosi i fan intervenuti per difenderla. In molti hanno criticato la tendenza a commentare continuamente il corpo delle donne, ricordando come spesso le figure pubbliche vengano giudicate a prescindere dal loro aspetto.

Arisa attaccata sui social: il tema del body shaming

Per il momento Arisa ha scelto di non replicare alle polemiche. Già nelle settimane precedenti aveva smentito categoricamente le indiscrezioni sull’uso di farmaci dimagranti, spiegando di non avere alcun legame con queste sostanze. La vicenda, però, va oltre il singolo caso e riporta al centro un tema ancora molto attuale: il rapporto tra immagine pubblica e libertà personale. Essere un personaggio famoso non significa rinunciare al diritto di vivere il proprio corpo come si desidera, senza dover continuamente rispondere alle aspettative o ai giudizi degli altri.

La trasformazione di Arisa si inserisce inoltre in un contesto più ampio. Negli ultimi mesi il mondo della moda e dello spettacolo sembra aver riscoperto l’estetica dei corpi estremamente filiformi. Dopo anni dominati dalla body positivity e dalla valorizzazione di ogni tipo di fisicità, passerelle e red carpet internazionali mostrano il ritorno di silhouette più sottili e linee essenziali. Si tratta di tendenze che ciclicamente si ripresentano e che inevitabilmente influenzano anche l’immaginario collettivo. Nel caso di Arisa, tuttavia, resta soprattutto la capacità di reinventarsi continuamente, scegliendo di esprimere la propria identità attraverso l’immagine e il cambiamento, senza lasciarsi definire dai giudizi che ogni nuova trasformazione inevitabilmente porta con sé.