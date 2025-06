L’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk ha raccontato di aver scoperto di avere una sorella che non ha mai conosciuto. I primi rapporti tra i due sono nati su Instagram e vi riveliamo cos’ha dichiarato.

La sorella di Artem Tkachuk

Sabato sera andrà in onda, in seconda serata, una nuova puntata di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. L’atteso appuntamento vedrà tra gli ospiti anche uno dei protagonisti più amati di Mare Fuori, vale a dire Artem Tkachuk.

Stando a quanto riportano le prime anticipazioni, come vediamo dal video qui sotto, il giovane artista rivelerà di aver scoperto di recente di avere una sorella. Non sapevano della loro reciproca esistenza e il tutto è avvenuto grazie a Instagram! Artem ha affermato di non averla mai vista dal vivo e di non aver mai fatto alcuna videochiamata ma la sta aiutando in qualsiasi modo a lui possibile:

“Non l’ho mai vista, l’ho conosciuta forse un anno fa. Ci siamo scritti ma poi succedono tante dinamiche, tante cose vengono nascoste e non vengono dette. Ma ho sempre avuto il piacere di aiutarla. Ho scoperto che sono diventato zio, il marito sta in guerra e lei sta da sola.

A volte le scrivo un messaggio, le mando un qualsiasi sostegno. La conosco tramite Instagram ma non ci siamo nemmeno mai videochiamati. Sarebbe bello vederla, appena finisce la guerra la vado a trovare.

Artem: “A marzo volevo andare in Ucraina e arruolarmi. Perché avevo detto, se devo morire, preferisco morire là che qua”.

E aggiunge: “Ho scoperto, su Instagram, di avere una sorella”.



Artem Tkachuk ha poi affermato di voler tornare in Ucraina: “A volte mi mancano le mie radici, lo sento il richiamo. Posso tornarci ma poi non potrei tornare qui. Stavo partendo ma all’improvviso un angelo custode mi ha fermato, una ragazza“. Speriamo che l’incontro tra l’attore e la sorella possa avvenire nel più breve tempo possibile.