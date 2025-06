Davide Maggio riporta che diversi programmi Rai potrebbero essere cancellati nella prossima stagione televisiva. Ecco di quali si sta parlando.

Programmi a rischio in Rai

Tra non molto saranno presentati i palinsesti dei programmi Rai per quanto riguarda la stagione televisiva 2025/2026 e sapremo quali conduttori torneranno e anche le date di tutte le fiction più amate dal pubblico italiano.

Purtroppo, però, secondo quanto riporta anche Davide Maggio ci potrebbero essere delle brutte notizie per gli spettatori. Si starebbe parlando di un taglio di 25 milioni di euro e ciò significherebbe una battuta d’arresto per le trasmissioni in terza serata!

I programmi colpiti sarebbero Sottovoce di Gigi Marzullo (terza serata del lunedì-giovedì), Cinematografo (terza serata del venerdì), Applausi (terza serata del sabato), Milleunolibro (terza serata della domenica), Generazione Z di Monica Setta (mentre Storie di Donne al bivio rimarrebbe confermato) e Tango di Luisella Costamagna.

Non mancano a questo spiacevole appello anche programmi del daytime della Rai come per esempio Il Caffè di Pino Stromboli e Rebus di Giorgio Zanchini. Parrebbe che ci siano anche dei dubbi sul ritorno di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura, ma solo il tempo ci dirà cosa accadrà.

Tutto quello che abbiamo appena elencato, infatti, va preso con le pinze perché si tratta semplicemente di indiscrezioni e non abbiamo idea di che cosa succederà. Rimaniamo in attesa di una conferma o di una smentita ufficiale da parte della Rai ma ne sapremo sicuramente di più durante la presentazione dei palinsesti.

Questi si terranno il 27 giugno 2025 a Napoli e solo in quel momento conosceremo la verità effettiva sul destino delle trasmissioni in questione!