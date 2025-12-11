Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Benigni incanta, la Notte nel Cuore tiene, la Champions spiazza tutti

Il mercoledì 10 dicembre 2025 è stato dominato dal racconto di Roberto Benigni: lo speciale di Rai1 “Pietro – Un Uomo nel Vento” ha raccolto circa 3.968.000 spettatori con il 24,4% di share, imponendosi nettamente come programma più visto della serata e confermando il potere attrattivo del monologo d’autore in prima serata. Su Canale 5 la serie turca “La Notte nel Cuore” ha comunque tenuto il punto con 2.357.000 spettatori e il 15,1%, rimanendo seconda forza della serata e continuando a presidiare il pubblico affezionato alla fiction melodrammatica.​

Le altre reti hanno proposto un menù molto variegato. Rai3 con “Chi l’ha Visto?” ha interessato 1.225.000 spettatori pari al 7,7%, in calo rispetto alle ultime settimane ma sempre riferimento nel true crime d’inchiesta. Su Tv8 la Champions League, con il big match “Real Madrid–Manchester City”, ha raggiunto 1.155.000 spettatori con il 5,9%, posizionandosi ai piedi del podio e confermando l’appeal del calcio internazionale anche in chiaro. Rai2 con il film action “Con Air” ha totalizzato 625.000 spettatori (3,6%), mentre Italia1 con “Interstellar” si è attestata su 602.000 spettatori e il 4,3%. Sul Nove “La Corrida” ha raccolto 573.000 spettatori (4,2%), La7 con il film “L’uomo della pioggia” ha interessato 453.000 spettatori (2,6%) e Rete4 con “Realpolitik” è rimasta su 421.000 spettatori con il 3,2%.​

Access prime time

Rai1 ha costruito il successo della serata con la combinazione tra “Cinque Minuti” e “Affari Tuoi”, che restano su valori attorno al 20–22% di share, confermandosi blocco imprescindibile per la rete. Canale 5 ha risposto con “Gira La Ruota della Fortuna” e “La Ruota della Fortuna”, che continuano a viaggiare su cifre superiori al 25% di share e oltre i 5 milioni di spettatori, mantenendo un vantaggio numerico nella fascia dei game e rafforzando il traino verso la prima serata. Otto e Mezzo su La7 presidia come sempre lo spazio dell’approfondimento politico, mentre Un Posto al Sole su Rai3 conferma la propria fedeltà di pubblico nelle soap in access.​

Preserale

“L’Eredità” su Rai1 continua a guidare la fascia con oltre 4,3–4,5 milioni di spettatori e share intorno al 26–27%, mentre su Canale 5 “Caduta Libera” mantiene valori comunque solidi ma più bassi, intorno al 17–18%. Rai3 consolida la sua identità informativa con i TGR, seguiti dai tasselli di “Blob” e “Nuovi Eroi”, mentre Rete4 con “La Promessa” resta punto di riferimento per il pubblico delle soap in access allargato.​

Daytime

Rai1 prosegue con lo schema consolidato: blocco mattutino informativo con “1mattina News” e “Unomattina”, talk d’approfondimento con “Storie Italiane” e cucina di intrattenimento con “È Sempre Mezzogiorno”, per poi passare nel pomeriggio a “La Volta Buona”, “Il Paradiso delle Signore” e “Vita in Diretta”, tutti su buoni livelli di share nelle rispettive fasce. Canale 5 risponde con “Mattino Cinque”, “Forum”, il trittico “Beautiful / Io Sono Farah / Forbidden Fruit”, quindi “Uomini e Donne”, “La Forza di una Donna” e “Amici”, che continuano a costruire un pomeriggio fortemente competitivo, in particolare sulle fasce commerciali.​

La fotografia del 10 dicembre restituisce quindi un prime time nettamente vinto da Roberto Benigni con “Pietro – Un Uomo nel Vento”, davanti a “La Notte nel Cuore” e a “Chi l’ha Visto?”, con la Champions League su Tv8 a insidiare il podio e a dare una spinta importante alla rete. In access continua il duello tra i game di Rai1 e Canale 5, mentre nel daytime si conferma il testa a testa strutturale tra informazione e fiction targate Rai e i brand di intrattenimento e soap dell’ammiraglia Mediaset.

