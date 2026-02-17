Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Cuori 3 al 18,2%, Taratata al 18,8%

Lunedì 16 febbraio 2026 consegna la vittoria del prime time a Cuori 3 su Rai1, che con la nuova puntata raccoglie 3.124.000 spettatori pari al 18,2% di share, in crescita rispetto alle settimane precedenti. La fiction medical‑melodrammatica ambientata nella Torino degli anni Sessanta consolida così il proprio ruolo di pilastro del lunedì Rai, pur dovendo fare i conti con una concorrenza particolarmente agguerrita.

Su Canale5 va in onda l’ultima puntata di Taratata, che chiude in seconda serata ma con un risultato da vero prime time: 2.193.000 spettatori e il 18,8% di share, con una tenuta eccezionale fino a notte fonda. Il varietà musicale riesce così a salutare il pubblico con un dato superiore alle attese, contribuendo in maniera significativa alla media giornaliera della rete commerciale.

Rai2 continua a beneficiare dell’effetto Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026: la serata di pattinaggio di figura sfiora il 14% di share, con oltre 2 milioni di spettatori incollati alle esibizioni sul ghiaccio, diventando uno degli appuntamenti più seguiti dell’intera giornata. Sugli altri canali, l’approfondimento di Lo Stato delle Cose e il talk politico di Quarta Repubblica si muovono su valori medio‑bassi, penalizzati dalla sovrapposizione con fiction, sport olimpico e varietà musicale.

Access primetime

In access primetime prosegue il duello tra i game show delle ammiraglie. Su Rai1 Cinque Minuti ottiene 4.113.000 spettatori con il 19,7%, mentre Affari Tuoi segue con 4.850.000 spettatori e il 22,6% di share, confermandosi prima scelta del pubblico all’ora di cena. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna totalizza 3.558.000 spettatori con il 16,9%, mentre La Ruota della Fortuna sale a 4.552.000 spettatori con il 21,3%, restando a un’incollatura dal gioco di Stefano De Martino.

Preserale e daytime

Nel preserale Rai1 consolida il proprio dominio con L’Eredità, che nella seconda parte arriva a 4.584.000 spettatori con il 25,4% di share (finale a 4.718.000), trainando in modo decisivo il prime time della rete ammiraglia. Su Canale5 Caduta Libera si ferma invece a 2.525.000 spettatori con il 15% nella seconda parte, evidenziando un distacco a doppia cifra dal quiz concorrente.

La giornata Rai è sorretta anche dal buon andamento del daytime: dal blocco informativo di UnoMattina News e Tg1 al pomeriggio con La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta, tutti stabilmente tra il 15% e oltre il 20% di share. Canale5 risponde con il consueto pacchetto di infotainment e soap – da Mattino5 a Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e Pomeriggio5 – che mantengono la rete competitiva sul target commerciale, pur lasciando alle reti Rai il vantaggio a 24 ore.

La fotografia del 16 febbraio racconta quindi un lunedì in cui Cuori 3 guida la prima serata al 18,2%, le Olimpiadi di Rai2 volano al 14% con il pattinaggio, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si dividono l’access sopra il 21%, mentre Taratata saluta il pubblico con un ottimo 18,8% in seconda serata.

