Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Don Matteo 15 al 21,9%, Striscia chiude al 10,3%

Giovedì 19 febbraio 2026 è nel segno di Don Matteo 15: la fiction di Rai1 conquista la prima serata con 3.633.000 spettatori e il 21,9% di share, confermandosi imbattibile nel suo slot anche in una fase avanzata di stagione. La puntata-evento, con il matrimonio di Natalina e Cecchini, rafforza il legame con il pubblico affezionato e permette alla rete ammiraglia Rai di staccare nettamente tutte le proposte della concorrenza.

Su Rai2 prosegue l’ottimo momento delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026: la serata di pattinaggio artistico raccoglie 2.025.000 spettatori con il 10,2% di share, confermando la disciplina tra le più amate del pubblico e contribuendo in modo decisivo alla media di rete. Per Canale5, l’ultima puntata di Striscia la Notizia si ferma invece a 1.479.000 spettatori con il 10,3% di share, salutando il pubblico con un risultato sotto le attese e lontano dai numeri della fiction di Rai1.

Access primetime

In access primetime Rai1 continua a dominare. Cinque Minuti ottiene 4.224.000 spettatori con il 20,3% di share, mentre Affari Tuoi sale a 4.906.000 spettatori con il 22,6%, confermandosi il gioco più forte della fascia e traino ideale per Don Matteo. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna raccoglie 3.728.000 spettatori con il 17,8%, mentre La Ruota della Fortuna sale a 4.559.000 spettatori e il 21,1%, restando comunque a ridosso del game di Stefano De Martino e mantenendo alta la competitività della rete sul target commerciale.

Preserale e daytime

Nel preserale, Rai1 consolida il proprio vantaggio con L’Eredità: la prima parte segna 3.315.000 spettatori con il 22,5%, mentre la seconda schizza a 4.602.000 spettatori con il 26%, con finale a 4.915.000 e il 26,6% di share. Su Canale5 Caduta Libera non va oltre 2.443.000 spettatori con il 14,7% (finale a 2.816.000 e 15,5%), lasciando al quiz di Rai1 un margine netto di oltre dieci punti nella fascia strategica che precede il prime time.

Nel daytime Rai1 costruisce la propria leadership con UnoMattina News, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta, tutti stabilmente fra il 13% e oltre il 19% di share. Canale5 risponde con il blocco Mattino5, Forum, Beautiful, Uomini e Donne, Amici e Dentro la Notizia, che viaggiano mediamente fra il 17% e il 23% mantenendo la rete molto competitiva sul pubblico attivo e sul target commerciale.

La fotografia del 19 febbraio racconta quindi una giornata vinta dalle reti Rai: Don Matteo 15 domina la prima serata al 21,9%, il pattinaggio olimpico su Rai2 supera il 10%, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si dividono l’access oltre il 21%, mentre L’Eredità spinge il preserale ben oltre il 25%, lasciando a Canale5 il compito di restare forte soprattutto nel daytime commerciale.

