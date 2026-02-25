Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Sanremo 2026 debutta al 58%, Io Sono Farah sotto il 10%

Martedì 24 febbraio 2026 è, senza sorprese, nel segno del Festival di Sanremo 2026: la prima serata su Rai1 conquista circa 9,6 milioni di telespettatori con uno share intorno al 58%, travolgendo l’intera concorrenza generalista e dominando il prime time. Pur segnando un calo rispetto ad alcune edizioni precedenti, la kermesse guidata da Carlo Conti si conferma l’evento televisivo più forte dell’anno, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico per oltre cinque ore di diretta.

Su Canale5 la serie Io sono Farah prova a resistere al “tsunami” sanremese ma si ferma a circa 1,6 milioni di spettatori con uno share vicino al 9,7%, pagando inevitabilmente la sovrapposizione con il debutto del Festival. La7 con DiMartedì sfiora 1,1 milioni di telespettatori e un 5% di share, confermando il proprio zoccolo duro di pubblico interessato all’attualità, mentre Tv8 con Robin Hood – Il principe dei ladri e il Nove con Maschi contro Femmine si muovono su valori intorno all’1–1,5%.

Access primetime

L’access primetime viene completamente ridisegnato dall’effetto Festival. Su Rai1, Affari Tuoi si ferma per lasciare spazio al prologo sanremese e alla lunga diretta dal Teatro Ariston, spezzando il consueto duello con La Ruota della Fortuna. Canale5 conferma invece il game show di Gerry Scotti, che affronta la corazzata Rai con ascolti inevitabilmente penalizzati dal traino eccezionale del Festival ma resta centrale nel presidio della fascia pre‑prime time sul pubblico commerciale.

Preserale e daytime

Nel preserale Rai1 mantiene la sua tradizionale forza con L’Eredità, che arriva all’appuntamento con Sanremo già su livelli sopra il 24–25% di share, contribuendo a lanciare la serata della rete ammiraglia da una base molto alta. Su Canale5 il preserale a base di quiz resta competitivo ma distanziato, mentre è il daytime a garantire i risultati migliori: Beautiful, Terra Amara / Io sono Farah e le altre soap viaggiano tra il 17% e oltre il 20%, confermando la centralità della dizi turca anche fuori dalla prima serata.

La fotografia del 24 febbraio racconta dunque un martedì interamente polarizzato dal debutto di Sanremo 2026, che vola al 58% con 9,6 milioni di spettatori, lascia a Io sono Farah su Canale5 meno di il 10%, ridisegna l’access con lo stop di Affari Tuoi e costringe tutti gli altri canali a giocare una partita di pura tenuta in un contesto dominato dal Festival.

