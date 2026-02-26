Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Sanremo 2026 seconda serata al 59,5%, canale5 si ferma al 5,5%

Mercoledì 25 febbraio 2026 è ancora nel segno del Festival di Sanremo 2026: la seconda serata su Rai1 raccoglie 9,05 milioni di telespettatori con il 59,5% di share, migliorando in percentuale il risultato del debutto e confermando la kermesse come dominatrice assoluta del prime time. Carlo Conti guida una maratona che, pur con una leggera flessione in valori assoluti rispetto alla prima serata, consolida la tenuta del Festival sul pubblico generalista e rafforza il primato Rai in questa settimana speciale.

La concorrenza può solo limitare i danni. Su Canale5 il film Tre di Troppo si ferma a 972.000 spettatori con il 5,5% di share, travolto dall’onda sanremese e incapace di ritagliarsi uno spazio significativo nella serata. Rai3 con Chi l’ha visto? si assesta su valori attorno al 6–7%, confermando un pubblico fedele di appassionati di cronaca, mentre Rai2 con il documentario The Americas precipita sotto il 2%, vittima diretta della sovrapposizione con il Festival.

Access primetime

L’access primetime di Rai1 resta totalmente “sanremizzato”: Affari Tuoi continua la sua pausa programmata per lasciare spazio al prologo del Festival, che di fatto occupa l’intera fascia di inizio serata e azzera il tradizionale duello con il game show di Canale5. Su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti presidia comunque la fascia, ma con ascolti inevitabilmente compressi da un avvio di prime time Rai1 già oltre il 40–45% di share, che rende quasi impossibile contendere il pubblico familiare.

Preserale e daytime

Nel preserale, Rai1 mantiene il proprio zoccolo duro con L’Eredità, che arriva al traino del Festival su numeri molto alti (oltre il 24–25% di share), spingendo ulteriormente verso l’alto la curva di Rai1 prima dell’inizio ufficiale di Sanremo. Su Canale5 il preserale a base di quiz e infotainment resta competitivo ma staccato in valori assoluti, con un ruolo più marcato sul target commerciale e sulle fasce più giovani, mentre il daytime continua a funzionare con soap e programmi come Uomini e Donne e Pomeriggio5.

La fotografia del 25 febbraio restituisce così una serata a senso unico: Sanremo 2026 domina la seconda serata con il 59,5% e oltre 9 milioni di spettatori, Tre di Troppo su Canale5 non supera il 5,5%, Affari Tuoi resta in pausa lasciando campo libero al prologo sanremese e La Ruota della Fortuna prova a difendere l’access Mediaset in un contesto completamente schiacciato dall’evento del Teatro Ariston.

