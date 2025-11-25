Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Il lunedì 24 novembre 2025 ha visto un nuovo trionfo della fiction di Rai1: l’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 3 ha incollato al video 3.724.000 spettatori pari al 22,1% di share, chiudendo la stagione in crescita e confermando la forza del personaggio interpretato da Lino Guanciale nel presidiare il prime time autunnale. Su Canale 5, Grande Fratello si è fermato a 1.887.000 spettatori con il 14,5%, incapace di insidiare la leadership della fiction ma comunque stabile su una fascia di pubblico affezionata al reality.​

Tra le altre proposte della serata, Rai2 con Lo Spaesato ha ottenuto 723.000 spettatori e il 4,3%, Italia1 con Fast & Furious 8 ha raggiunto 976.000 spettatori e il 6%, mentre su Rai3 Lo Stato delle Cose ha convinto 1.077.000 spettatori pari al 7,2%, segnando un buon risultato per l’approfondimento. Rete4 con Quarta Repubblica si è attestata su 621.000 spettatori (4,8%), La7 con La Torre di Babele ha totalizzato 744.000 spettatori e il 4%, Tv8 ha fatto sorridere il pubblico con GialappaShow a 793.000 e 4,9%, e sul Nove Little Big Italy ha raccolto 411.000 spettatori con il 2,3%. È una serata in cui la fiction d’autore resta il motore principale, mentre talk, cinema e docu-reality si dividono le nicchie.​

Access prime time

Il duello tra quiz conferma un trend ormai consolidato: su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.171.000 spettatori (20,3%), seguito da Affari Tuoi a 4.822.000 e 22,6%, mentre su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna a 4.375.000 (21,2%), La Ruota della Fortuna è volata a 5.657.000 spettatori con un poderoso 26,7% di share. I due titoli si confermano colonne portanti della fascia, con Gerry Scotti ancora una volta irraggiungibile per volumi assoluti, pur lasciando a Rai1 un’ottima performance in termini di fedeltà.​

Daytime

Rai1 ha costruito la propria forza con il blocco informativo e di intrattenimento composto da TG1, Unomattina, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno e soprattutto La Volta Buona, che nel pomeriggio ha collezionato 2.229.000 spettatori con il 18,8%, prima di cedere spazio allo speciale TG1 sulle elezioni regionali e poi a Vita in Diretta, arrivata a 2.363.000 spettatori e il 19,1%. Canale 5 ha risposto con una filiera ormai collaudata: dopo il traino di Grande Fratello al 16%, Beautiful e Forbidden Fruit hanno superato rispettivamente il 17% e il 18%, mentre Uomini e Donne ha toccato il 20,1%, La Forza di una Donna il 20,6% e Amici il 16,4%, componendo un pomeriggio molto competitivo.​

Preserale

La sfida tra L’Eredità su Rai1 e Avanti un Altro su Canale 5 ha visto ancora una volta prevalere il quiz della rete pubblica (dati in crescita anche in total audience, oltre 4,8 milioni e circa il 26% di share), mentre il game di Paolo Bonolis ha mantenuto una solida base attorno al 20%. Anche La Ruota della Fortuna ha beneficiato di questo traino, consolidando una vera “linea quiz” su Canale 5 dalla fascia preserale fino all’access.​

Analisi Conclusiva

La fotografia del 24 novembre racconta un prime time dominato dalla fiction di Rai1, che con Il Commissario Ricciardi 3 al 22,1% continua a rappresentare un caposaldo dell’offerta seriale, mentre Grande Fratello resta distante, inchiodato al 14,5%. In access e preserale, la partita si gioca sui quiz, con Gerry Scotti che guida i numeri assoluti e Rai1 che regge molto bene in share. Il daytime vede un sostanziale equilibrio, con Rai1 forte sull’informazione e l’intrattenimento “familiare” e Canale 5 vincente sul fronte delle soap e dei programmi di Maria De Filippi.

