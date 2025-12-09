Sandokan cala ma resta il re del lunedì, commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Il lunedì dell’Immacolata consegna ancora una volta la serata a Rai1: Sandokan tiene saldamente il comando con 4.424.000 spettatori e il 27,6% di share, in lieve calo rispetto al debutto ma sempre nettamente sopra la soglia del 25%. La serie si conferma uno dei titoli più forti della stagione, capace di catalizzare il pubblico familiare anche in una giornata festiva.​

Su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello non riesce a scalfire il dominio del pirata della Malesia, fermandosi su valori decisamente più bassi, pur mantenendo uno zoccolo duro di affezionati. Tra le alternative, Italia1 con Fast X arriva a 911.000 spettatori (5,8%), Rai3 con Lo Stato delle Cose ottiene 932.000 spettatori e il 6,2%, mentre Rete4 con Quarta Repubblica si attesta sui 557.000 spettatori pari al 4,3%. La7 con La Torre di Babele raggiunge 911.000 spettatori (5%), Tv8 con GialappaShow 676.000 spettatori (4,2%) e sul Nove Little Big Italy si ferma a 365.000 spettatori con il 2,1%.​

In access prime time, Affari Tuoi su Rai1 conferma la sua solidità con 4.569.000 spettatori e il 22,4% di share, preceduto da Cinque Minuti a 3.906.000 e il 20,2%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna resta il perno della fascia, con un dato ancora competitivo (non riportato nel dettaglio ma in linea con il suo trend sopra il 25%), spingendo l’ammiraglia verso il prime time del reality. Completano il quadro Un Posto al Sole su Rai3 (1.314.000 spettatori, 6,4%) e Otto e Mezzo su La7 a 1.602.000 spettatori (7,9%), mentre Italia1, Tv8 e Nove presidiano il territorio crime e factual.​

Nel daytime, Rai1 costruisce un palinsesto fortemente segnato dalla ricorrenza dell’Immacolata, tra Storie Italiane e lo speciale A Sua Immagine con Santa Messa e Angelus, che portano la rete su buoni livelli informativi e religiosi. Canale 5 mantiene il suo schema tradizionale con Mattino Cinque, Forum e la consueta sequenza pomeridiana di Beautiful, Forbidden Fruit e La Forza di una Donna, che continua a rappresentare la colonna portante dell’offerta daytime della rete. Nel tardo pomeriggio, Vita in Diretta su Rai1 resta punto di riferimento dell’infotainment, mentre su Canale 5 Dentro la Notizia e il blocco della soap turca consolidano gli ascolti verso la sera.​

Analisi Conclusiva

La fotografia dell’8 dicembre racconta quindi un lunedì festivo dominato da Sandokan, che con il 27,6% di share surclassa la semifinale del Grande Fratello e tiene a distanza tutte le altre proposte. A fare da cornice, un access prime time ancora acceso dalla sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna e un prime time ricco di alternative – dal cinema alla politica, fino alla comicità della Gialappa – che però devono fare i conti con la Tigre più forte della stagione.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X