Astro Novella di Joss: quell’avventuriera di Maria De Filippi

Gli astri di Maria De Filippi confermano l’energica personalità della conduttrice di Amici e C’è Posta per Te: la carta astrale di Joss Procino.

Intelligenza e intuito si fondono in Maria De Filippi, donna che ha rivoluzionato la televisione italiana realizzando format a esclusivo servizio del pubblico e della sua ricerca di felicità.

Dal mero desiderio dei più giovani di intraprendere una carriera artistica grazie al programma Amici, a quello di tutti di trovare l’amore con Uomini e donne. Per passare poi a trasmissioni cult come C’è posta per te, Temptation Island, Tu si que vales.

Trait d’union rimane la vita della gente comune e le loro emozioni: caratteristica divenuta un marchio di successo nei suoi programmi.

Maria De Filippi nasce il 5 dicembre 1961 sotto il segno del Sagittario, con ascendente Sagittario.

Avventuriera, alla ricerca costante del nuovo, valuta con senso critico e attenzione ogni idea che giunge a lei. E che poi lei stessa traduce in programmi in cui l’unico protagonista è il pubblico, il quale per un processo di identificazione emotivo personale la segue senza sosta.

Ad assecondarla in questo suo nobile intento di sensibilizzazione del collettivo il pianeta Giove. Per intenderci, il pianeta della fortuna e del successo, che le ha permesso nel giro di pochi anni di dare una rapida scalata all’Olimpo delle celebrità TV, con conseguente forte notorietà.

Il legame con Maurizio? Scritto nelle stelle

Complice Maurizio Costanzo, rappresentato a caratteri cubitali nel suo tema natale da Saturno: pianeta rigio e severo che educa.

La stessa Maria De Filippi, in varie interviste, ha dichiarato come Costanzo sia stato un maestro introvabile e al contempo severo, che le ha permesso di comprende l’arte della sintesi necessaria di fronte alle telecamere. Maurizio come Saturno. Uomo più grande, saggio, che la guida verso un mondo completamente nuovo: quello della televisione.

Gli esordi di Maria De Filippi non sono stati buonissimi. Nelle sue prime apparizioni nei talk pomeridiani appare timida, impacciata di fronte alla telecamera. La Luna congiunta a Nettuno in Scorpione nel dodicesimo campo la rende super timida, iper-sensibile e attenta ad aiutare il prossimo e chi rappresenta la classe debole.

Le sue trasmissioni sono una chiara traduzione del suo bisogno innato di aiutare il prossimo, con ponderatezza e senza vezzi.

Maria De Filippi appare una persona riservata, mai eccessiva e probabilmente ha vissuto nei primi anni della sua carriera momenti di sconforto personale.

Non pare piacerle essere al centro dell’attenzione. Invece, il destino le ha riservato una carriera di forte visibilità.

La congiunzione natia Marte-Sole condurrà Maria ad avanzare ancora una volta nel palinsesto televisivo con format del passato. Un nuovo programma è invece previsto nel 2021. Forse una conduzione, o un evento importante come Sanremo.

Nella vita privata, un cambiamento importante è previsto per fine 2021 e nei primi del 2022.

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.