Hanno litigato davvero Holden e Sarah come riportato da alcuni utenti sul web? Ecco come stanno le cose tra i due ex allievi di Amici 23

Che succede tra Holden e Sarah? Sul web alcuni utenti lanciano l’allarme e i fan si sono detti preoccupati. I due cantanti, ex di Amici 23, hanno litigato? Ecco come stanno le cose davvero!

Holden e Sarah hanno litigato?

Sul web in queste ore si è diffusa una notizia tra i fan di Amici 23. Secondo alcuni utenti due ex allievi del talent show, vale a dire Holden e Sarah, avrebbero litigato. Un pettegolezzo che si è fatto largo con il trascorrere della giornata di ieri, ma che ora sembra avere una risposta.

Per quanto qualcuno ci abbia forse sperato, tra Holden e Sarah in realtà non ci sarebbe stato alcuno scontro da portarli ad allontanarsi come dicono alcuni, anzi! E allora da dove deriva tale gossip? Si tratterebbe di una semplice fake news messa in rete forse da qualche hater per cercare di allarmare i fan.

A dare adito quest’ultima tesi anche i supporter sia di Holden che di Sarah, che si sono sentiti in dovere di intervenire e spiegare come, a dire il vero, sarebbe frutto della fantasia di qualcuno. Coloro dunque che si erano preoccupati possono stare tranquilli!

Solo nell’ultimo periodo, dopo la fine di Amici 23, sono emerse tante indiscrezioni sui diretti interessati. non ultima quella che parlerebbe di una frequentazione nascosta tra Holden e Sarah, che non trova però alcuna conferma da parte dei diretti interessati i quali più volte al termine del talent hanno smentito di avere un flirt o presunto tale. Peraltro si rumoreggia che il cantante avrebbe già il cuore impegnato, ma anche su questo pettegolezzo non vi è certezza alcuna.

Vedremo se come accaduto in altri casi, Holden e Sarah (impegnati entrambi nei vari live estivi) decideranno se replicare o meno a tutti i rumor spuntati fuori sul loro conto. Staremo a vedere!