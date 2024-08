Ora parla Álvaro Morata! Per la prima volta l’attaccante ha svelato i motivi della separazione con Alice Campello e il loro rapporto oggi

Per la prima volta Álvaro Morata svela i motivi che hanno portato alla rottura con Alice Campello e in che rapporti è con l’ex moglie dopo la dolorosa separazione.

Álvaro Morata parla dopo la rottura con Alice Campello

È iniziata la nuova avventura di Álvaro Morata al Milan. L’attaccante è sceso in campo (da subentrato) e ha realizzato il suo primo goal con la maglia rossonera. Nei suoi pensieri però è ancora viva la separazione con la moglie Alice Campello, notizia questa che ha colto tutti di sorpresa.

Ieri sera Álvaro Morata ha avuto modo di parlare della fine del matrimonio insieme al giornalista spagnolo, Javier de Hoyos nel programma “De Corazón” di TVE. Qui con chiarezza il giocatore ha chiarito che la loro storia è finita. Non ci sarebbe dunque alcun margine per un ritorno di fiamma, tanto desiderato dai fan.

Ma oggi qual è il rapporto tra Álvaro Morata e Alice Campello. Il numero 7 del Milan ha fatto sapere, come ripreso anche da Marca: “Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro”.

Nel suo discorso Álvaro Morata ci ha tenuto a ribadire ulteriormente che non ci sarebbe stato alcun tipo di mancanza di rispetto, ma che le cose non andavano da un po’. Per questo hanno deciso di porre fine al matrimonio. L’attaccante ha ammesso di essere “devastato” dalla pressione mediatica degli ultimi giorni.

Durante la chiacchierata Morata ha raccontato un altro motivo che avrebbe portato alla rottura tra lui e sua moglie. Pare che Alice non fosse concorde con un nuovo trasferimento e avrebbe preferito restare in Spagna.

Mentre infine a proposito dei presunti tradimenti circolati nel momento in cui è stata annunciata la separazione, Álvaro Morata ha ribadito ulteriormente, come già fatto sui social da lui e da Alice Campello (così come dalla loro domestica): “Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita”.

Queste dunque le prime parole di Morata dopo la separazione con sua moglie Alice Campello. Ne parlerà anche lei?