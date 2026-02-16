Il compleanno del Dottore segnato dalla battaglia legale con Graziano che rompe il silenzio: “Niente auguri, mi ha attaccato con troppo livore”

Attorno alle quarantasette candeline di Valentino Rossi l’atmosfera è decisamente meno festosa del solito. Mentre il mondo del motorsport celebra la leggenda vivente dei nove titoli mondiali, tra le mura domestiche si consuma un dramma familiare. Nonostante il compleanno, il muro tra il campione e suo padre Graziano resta altissimo.

Il conflitto risale a una vicenda giudiziaria iniziata nel 2024, quando Valentino chiese e ottenne la nomina di amministratore di sostegno per il genitore settantunenne. Il Dottore considerava il padre psicologicamente fragile, ma questa mossa ha innescato una reazione a catena che ha portato i due direttamente nelle aule di tribunale. Dopo un anno di tutela legale, Graziano ha preteso la propria libertà e il giudice di Pesaro gli ha dato ragione nel marzo 2025, confermando la sua piena capacità di intendere e volere.

Valentino contro Ambra Arpino

La tregua non è però mai arrivata poiché Valentino ha scelto di non appellarsi alla sentenza civile, preferendo invece denunciare penalmente l’attuale compagna del padre, Ambra Arpino. L’accusa di circonvenzione di incapace poggia su prelievi bancari per oltre duecentomila euro che il pilota avrebbe scoperto proprio durante il suo anno di gestione dei conti paterni. Graziano non ha digerito questa mossa e oggi risponde con una freddezza glaciale, dichiarando apertamente che non sarà lui a fare il primo passo per gli auguri di compleanno.

Le accuse di Graziano Rossi

Mentre Graziano accusa il figlio di averlo attaccato con eccessivo livore, Ambra Arpino tenta invece di stemperare i toni mostrandosi più conciliante e ottimista sul futuro. La donna ha confermato che farà comunque gli auguri a Valentino, confidando in una imminente archiviazione del caso penale dopo ben sei perizie neuropsichiatriche favorevoli a Graziano. La verità definitiva emergerà soltanto alla chiusura formale delle indagini, ma per ora il compleanno del mito di Tavullia resta amaramente segnato da un silenzio familiare che fa più rumore dei motori.

Dario Lessa

Leggi anche: Federica Brignone vicina al ritiro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina? Lei replica ai rumor sul suo futuro