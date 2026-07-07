Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza continua a far discutere anche dopo i festeggiamenti. Al centro dell’attenzione non ci sono solo gli sposi, ma anche la presunta presenza di Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker, la cui scelta di restare lontano dai riflettori ha alimentato curiosità e domande sui social.

Una vacanza siciliana lontana dai riflettori e nuovi impegni per Michelle Hunziker

Dopo il matrimonio, Michelle Hunziker ha continuato il suo soggiorno in Sicilia, mostrando ai follower alcune immagini della sua avventura alle isole Eolie. A bordo di uno yacht, la conduttrice si è lasciata immortalare tra mare, sole e momenti di relax, accompagnando le foto con la frase: “Che abbia inizio questa vacanza”. Tra Lipari e Panarea, Michelle si è concessa anche qualche momento di divertimento in moto d’acqua, regalando scorci suggestivi del paesaggio siciliano. Nelle immagini pubblicate non compare mai Giulio Berruti, ma diversi elementi fanno pensare che l’attore abbia condiviso con lei questa parentesi lontana dagli impegni. Dopo aver mantenuto un profilo basso durante le nozze, potrebbe aver scelto di proseguire il viaggio insieme alla compagna senza rinunciare alla sua abituale riservatezza.

Aurora Ramazzotti, scoop dopo il matrimonio: c’entra Michelle Hunziker

Dopo un weekend caratterizzato da festeggiamenti, emozioni e grande attenzione mediatica, il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza continua a far parlare di sé. Oltre agli scatti romantici degli sposi e ai momenti condivisi dagli invitati, il pubblico sui social ha iniziato a concentrarsi anche sui particolari meno evidenti della celebrazione, analizzando foto, video e Storie pubblicate online. Tra i dettagli che hanno acceso la curiosità dei fan c’è stata soprattutto la presunta assenza di Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker. La sua mancata comparsa nei numerosi contenuti diffusi dagli ospiti aveva alimentato diversi interrogativi, spingendo molti a domandarsi se l’attore avesse realmente preso parte all’evento.

A creare ulteriore interesse è stata la grande sintonia mostrata tra Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti durante il matrimonio della figlia. Alcuni hanno letto quei momenti come il segnale di un legame ancora molto forte, anche se tra i due oggi sembra esserci soprattutto un rapporto basato sull’affetto e sul rispetto reciproco. Accanto alla conduttrice, però, era presente anche Giulio Berruti, che ha scelto ancora una volta la strada della discrezione.

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La conferma della sua partecipazione è arrivata grazie a una fotografia pubblicata dal proprietario del Bambar Taormina, locale che ha curato una parte del ricevimento con le sue famose granite siciliane. Nell’immagine l’attore appare sorridente accanto all’imprenditore e viene anche taggato, chiudendo definitivamente il caso sulla sua presenza. Come spesso accade, Berruti ha evitato di trasformare l’occasione in un momento pubblico. Non ha ricondiviso la foto né ha cercato visibilità, lasciando alla compagna il compito di raccontare alcuni frammenti della giornata. Una scelta coerente con il suo modo di vivere la popolarità, sempre lontano dagli eccessi del gossip.