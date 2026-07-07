L’amicizia tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi è in crisi? Circolano nuovi rumors sul loro rapporto.

Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo non solo per la cerimonia e gli ospiti presenti, ma anche per alcune assenze che hanno fatto discutere.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno litigato? L’assenza al matrimonio di Aurora Ramazzotti

Tra le assenze al matrimonio di Aurora Ramazzotti in tanti hanno notato quella di Ilary Blasi, che ha riacceso le indiscrezioni su un presunto allontanamento da Michelle Hunziker, amica di lunga data della conduttrice. Sui social e tra gli appassionati di gossip è bastata la mancata partecipazione della presentatrice al matrimonio per far tornare a circolare voci su una possibile crisi nel loro rapporto. Al momento, però, non esistono conferme e nessuna delle dirette interessate ha commentato le indiscrezioni. Tra gli invitati alla cerimonia, molti hanno notato anche l’assenza di Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker. Una mancata partecipazione che ha dato spazio a diverse ipotesi, dagli impegni professionali fino alla volontà di lasciare i riflettori completamente agli sposi.

L’attenzione, però, si è concentrata soprattutto su Ilary Blasi. A sottolineare la sua assenza è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, facendo nascere una nuova ondata di commenti sui social. Da quel momento, diversi utenti hanno ipotizzato che tra Michelle Hunziker e la collega possa esserci stato un raffreddamento dei rapporti. Si tratta, tuttavia, esclusivamente di supposizioni. L’assenza a un evento privato non costituisce infatti una prova di un litigio e potrebbe essere legata a motivazioni personali o professionali mai rese pubbliche.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, lite in corso? Il gossip che ritorna

Non è la prima volta che l’amicizia tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi finisce al centro delle cronache rosa. Già nei primi mesi del 2025, l’assenza di Ilary alla festa di compleanno della conduttrice svizzera e il mancato scambio pubblico di auguri avevano alimentato identiche indiscrezioni. Anche allora si parlò di una presunta rottura, ma il tempo smentì rapidamente quelle ricostruzioni. Nel marzo 2026, infatti, le due conduttrici partirono insieme per le Maldive in occasione di uno shooting fotografico, condividendo immagini che raccontavano un rapporto sereno e complice. Tra gli scatti più commentati ci fu quello che le ritraeva mentre eseguivano una verticale sulla spiaggia, interpretato da molti come una risposta indiretta ai rumors che circolavano in quel periodo.

Alla luce dei precedenti, anche questa volta le indiscrezioni sembrano poggiare esclusivamente sulla mancata presenza di Ilary Blasi al matrimonio di Aurora Ramazzotti. Al momento non esistono dichiarazioni, fotografie o altri elementi che possano confermare una lite tra le due conduttrici. Anzi, la loro amicizia è già stata data più volte per conclusa salvo poi essere smentita dai fatti. Per questo motivo, almeno fino a eventuali chiarimenti da parte delle dirette interessate, la presunta rottura tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi resta soltanto un’ipotesi alimentata dal gossip, senza alcuna conferma ufficiale.