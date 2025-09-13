Gaffe ad Avanti Un Altro. Al momento dei saluti la “valletta” di puntata di Paolo Bonolis ha fatto confusione e ha lanciato Affari Tuoi. Non è tardata ad arrivare la reazione epica del conduttore, che ha fatto sorridere tutto il pubblico.

Gaffe ad Avanti Un Altro

Da qualche giorno a questa parte nella fascia del Preserale di Canale 5 è partita la nuova attesissima edizione di Avanti Un Altro. Il celebre e fortunato game show condotto da Paolo Bonolis è pronto a tenere compagnia al grande pubblico Mediaset giorno dopo giorno e anche stavolta non mancano le risate e i momenti iconici. Con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, il presentatore riesce a strappare un sorriso a tutti i telespettatori, che da sempre seguono con passione la trasmissione.

Anche nel corso di queste nuove puntate ne stiamo vedendo di belle e solo ieri è accaduto qualcosa di inaspettato, che fatto divertire tutti. Tutto è iniziato quando, come accade sempre, Bonolis ha scelto una persona tra il pubblico come sua “valletta”. La serata si è svolta alla perfezione, fino a quando non si è arrivato al momento dei saluti. Il conduttore ha infatti ringraziato i presenti in studio e i telespettatori da casa e ha poi lasciato la parola alla donna al suo fianco, che aveva il compito di lanciare il TG5 e ricordare l’appuntamento con la nuova puntata del game show.

LEGGI ANCHE: Temptation Island raddoppia e va in onda con due serate evento

La “valletta” di Avanti Un Altro ha tuttavia commesso una simpatica gaffe e ha invece annunciato Affari Tuoi. A quel punto non è tardata ad arrivare l’epica reazione di Paolo Bonolis, che tra le risate generali ha affermato: “Ma allora, ma basta. Se vi stiamo sulle pa**e non venite qua”.

Il simpatico momento naturalmente ha fatto sorridere tutti quanti e la gaffe è in breve diventata virale sui social.