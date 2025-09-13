In occasione dei Tim Music Awards, Annalisa e Marco Mengoni hanno cantato live per la prima volta Piazza San Marco e la loro esibizione è da brividi.

L’esibizione di Annalisa e Marco Mengoni

Annalisa è pronta a riconquistare tutto il pubblico. Dopo il successo di Maschio, che è stata una vera hit, pochi giorni fa la cantante ha rilasciato Piazza San Marco, il suo nuovo singolo in collaborazione con Marco Mengoni. Il brano è una ballad potente e struggente e in questi giorni sta scalando le classifiche. Ma le sorprese non sono finite qui. Il prossimo 10 ottobre infatti la Scarrone pubblicherà il disco di inediti Ma io sono fuoco, che promette di essere il degno successore del fortunatissimo E poi siamo finiti nel vortice.

Come se non bastasse a novembre l’artista ligure tornerà in tour nei principali palasport del nostro paese e i biglietti per questi nuovi show stanno andando a ruba. Insomma, grosse emozioni attendono tutti i fan dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che di certo saprà come stupirci. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Ieri sera si è tenuta la prima delle due puntate dei Tim Music Awards, il tradizionale appuntamento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. A salire sul palco sono stati anche Annalisa e Marco Mengoni, che hanno cantato per la prima volta live Piazza San Marco. L’esibizione da brividi ha emozionato tutti i telespettatori e ovviamente il video della performance ha fatto in breve il giro del web.

Di recente intanto la Scarrone ha rivelato come è nata la collaborazione con Mengoni e in merito ha dichiarato: “Questa collaborazione nasce perché io un giorno faccio una telefonata di tipo 7 ore a Marco dicendogli che questa canzone potevo cantarla solo insieme a lui. Marco è il mio confidente, colui che ascolta, colui che c’è e che rimane”.