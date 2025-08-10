In una recente intervista, Paolo Bonolis ha rivelato se parteciperebbe mai a un’edizione di Ballando con le stelle. Ecco cos’ha detto.

Paolo Bonolis a Ballando con le stelle?

Molto presto vedremo Paolo Bonolis a Tu si que vales in qualità di giurato accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Il conduttore prenderà quindi il posto di Gerry Scotti, il quale è occupato con altri progetti lavorativi, e il pubblico non vede l’ora di vederlo all’opera.

Intervistato a Il Corriere della Sera, infatti, ha voluto parlare della nuova esperienza: “Maria me l’ha chiesto con molto fervore e io mi sto trovando molto bene“. A un certo punto, oltre a una breve parentesi sulla sua vita privata, si è passati anche al futuro lavorativo con un focus sul Festival di Sanremo:

“Dipende dalle circostanze. Lo feci nel 2005 e nel 2009 quando c’erano le opportunità di costruire una direzione artistica di quello che presumo debba essere un evento televisivo. Oggi, secondo me, non c’è quella possibilità e lascio che venga fatto bene da quelli che lo stanno facendo”.

Infine, parlando dell’ex moglie Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle nella passata edizione, a Paolo Bonolis è stato chiesto se parteciperebbe mai. Purtroppo, però, il presentatore ha chiuse le porte al programma di Rai 1 per un semplice motivo: “Ma siamo matti? Ho un ginocchio che vive di vita propria“.

A voi sarebbe piaciuto vedere Paolo Bonolis cimentarsi con i passi di danza dei vari balli insieme a una professionista? Fatecelo sapere con un commento e rimanete in attesa di tante altre news sui vostri personaggi preferiti.