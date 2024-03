Scoppia la passione al Serale di Amici: Kumo bacia Isobel, Nicholas e Giovanni baciano Elena (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Marzo 2024

Amici 23

Il Serale di ieri sera di Amici 23 è stato infuocato, non solo per la gara in sé ma anche per la grande passione che è scaturita da alcune coreografie. Durante alcune prove sono volati baci tra Kumo e Isobel, mentre Giovanni e Nicholas hanno baciato Elena D’Amario.

Volano baci ad Amici 23

La puntata di ieri sera di Amici 23 è stata piena di eventi fin dal principio, infatti abbiamo visto cominciare subito la gara e i colpi di scena non sono di certo mancati. Il primo eliminato è stato Ayle, mentre a uscire per secondo è toccato a Kumo. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti, così come le esibizioni divertenti dei professori.

Possiamo, per esempio, citare quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che si sono travestiti da Barbie e Ken. Molto divertente è stata anche quella di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, nonostante non siano riusciti a vincere il guanto di sfida.

La prima puntata del Serale di Amici 23, però, si è tinta anche di passione nel momento in cui sono state portate sul palco alcune esibizioni di ballo. Partiamo, per esempio, dal passo a due tra Kumo e Isobel. La loro coreografia è stata applaudita da tutto il pubblico sui social e in studio. Soprattutto quando la performance è culminata con un bacio molto passionale.

kumo stasera ci ha fatto mangiare colazione pranzo e cena#Amici23

pic.twitter.com/NoscctOYyu — viri ❤︎ (@kavvaakari) March 23, 2024

Qui sopra potete vedere l’esibizione completa, ma nel corso della serata ci sono stati altri due baci capaci di infiammare gli spettatori. Stiamo parlando di quelli che Giovanni e Nicholas hanno dato a Elena D’Amario durante la puntata. Il guanto di sfida, alla fine, è stato vinto dall’allievo di Emanuel Lo perché considerato migliore nel passo a due.

Tuttavia la passione si è fatta sentire in tutte e tre le occasioni e il pubblico ha potuto intuire la chimica artistica che scorre tra queste coppie. Voi che cosa ne pensate e quale coreografia avete più apprezzato nella prima puntata?