Oggi, 6 agosto 2025, Benedetta Parodi compie 53 anni e non potevano mancare di certo gli auguri del marito Fabio Caressa. Ecco la dolce dedica.

La dedica a Benedetta Parodi

Era il 6 agosto 1972 quando nasceva Benedetta Parodi, amata conduttrice italiana. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo del giornalismo alla guida del TG di Italia 1, per poi passare alle rubriche di cucina. Particolarmente noto il suo programma “I menù di Benedetta” così come la conduzione per dodici anni di Bake Off Italia.

A partire dal 2025 il timone passerà a Brenda Lodigiani ma gli impegni di lavoro della Parodi non si fermeranno di certo. Molto presto la troveremo accanto al marito Fabio Caressa alla conduzione di “L’amore è cieco” su Netflix. Ad oggi non abbiamo una data di uscita ma non appena la sapremo vi terremo aggiornati.

Il commentatore sportivo e la presentatrice si mostrano innamorati come il prima giorno e, di conseguenza, non potevano mancare gli auguri di buon compleanno per i 53 anni di Benedetta Parodi. Sul proprio profilo Instagram, quest’ultima ha pubblicato dei post di ringraziamento verso gli amici più cari e anche uno scritto da Caressa.

Gli auguri di compleanno di Fabio Caressa a Benedetta Parodi

Qui sopra potete vedere lo scatto che ritrae marito e moglie a cena fuori, felici e sorridenti. In descrizione si legge: “Auguri, amore mio. Più bella ogni giorno che passa“. Una dedica speciale che ha fatto sciogliere il cuore di moltissimi fan e amici Vip, come per esempio Ivan Zazzaroni, Francesco Panella, Cristina Parodi e tanti altri ancora.

Anche noi di Novella 2000 ci vogliamo aggiungere al coro e porgiamo i nostri più cari auguri di buon compleanno a Benedetta!