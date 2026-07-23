Dopo giorni di silenzio, Bad Bunny è tornato a parlare del concerto annullato a Milano a causa del maltempo. Lo ha fatto dal palco di Bruxelles, durante l’ultima tappa del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, che ha concluso la tournée mondiale iniziata nel novembre 2025.

Davanti al pubblico belga, l’artista portoricano ha voluto dedicare un pensiero ai fan italiani, spiegando come abbia vissuto l’interruzione dello spettacolo dello scorso 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura.

Le parole di Bad Bunny ai fan di Milano

Durante il concerto di Bruxelles, Bad Bunny ha ricordato quanto accaduto nella data milanese, interrotta dopo pochi minuti a causa delle condizioni meteorologiche estreme. “Non so se sapete cosa è successo durante il mio ultimo concerto“, ha detto il cantante. “Voglio ringraziare Milano e dire che è stato uno dei migliori show che abbia mai fatto. Ma si sa, contro la natura e contro Dio non c’è niente da fare. Milano, tornerò un giorno” ha dichiarato. Successivamente ha ribadito lo stesso concetto, sottolineando come l’interruzione non sia dipesa dalla volontà sua o dell’organizzazione.

“Stavo facendo uno dei migliori spettacoli della mia vita. Le cose della natura, le cose di Dio, non sono nelle nostre mani“, ha dichiarato. “Un giorno tornerò a Milano, ma oggi siamo in Belgio” ha aggiunto.

Le sue parole non rappresentano ancora l’annuncio ufficiale di una nuova data italiana, ma hanno riacceso le speranze dei fan che avevano visto interrompersi il concerto dopo appena sei brani.

Il concerto di Bad Bunny interrotto dal maltempo

La seconda data milanese del tour era iniziata regolarmente davanti a circa 80 mila spettatori riuniti all’Ippodromo Snai La Maura. Dopo poco più di mezz’ora di spettacolo, però, un violento temporale si è abbattuto sulla città con pioggia intensa, fortissime raffiche di vento, fulmini e una grandinata che ha reso impossibile garantire la sicurezza del pubblico, dell’artista e dello staff tecnico.

Gli organizzatori hanno quindi deciso prima di sospendere lo show e, successivamente, di annullarlo definitivamente. Il concerto non è stato recuperato con una nuova data e si è scelto invece di procedere al rimborso integrale dei biglietti.

Concerto di Bad Bunny: al via i rimborsi dei biglietti

Nel frattempo, Live Nation Italia ha comunicato che le operazioni di rimborso per tutti i biglietti acquistati inizieranno a partire da domani.

Per il momento non esistono comunicazioni ufficiali su un eventuale ritorno di Bad Bunny nel capoluogo lombardo. Le dichiarazioni rilasciate a Bruxelles rappresentano però un segnale importante nei confronti dei fan italiani, ai quali l’artista ha voluto esprimere il proprio dispiacere per quanto accaduto.

Resta quindi da capire se, nei prossimi mesi, verrà annunciata una nuova data a Milano oppure se il cantante tornerà in Italia con un futuro tour. Nel frattempo, il messaggio lanciato dal palco belga ha già restituito un po’ di speranza a chi, quella sera, aveva visto il concerto interrompersi quando era appena cominciato.