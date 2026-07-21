Un piccolo oggetto bianco caduto durante un’intervista è bastato per scatenare l’ennesima teoria del web. Protagonista questa volta è Robbie Williams, finito al centro di una polemica social dopo la cerimonia di chiusura dei Mondiali, dove si è esibito insieme a Laura Pausini e Nicole Scherzinger. In pochi secondi il filmato ha fatto il giro della rete, alimentando ipotesi infondate e riportando alla memoria un episodio molto simile che, nel 2021, aveva coinvolto Damiano David dei Maneskin durante l’Eurovision Song Contest. L’ex Take That, però, ha scelto di rispondere con l’arma che da sempre lo contraddistingue: l’ironia. Il suo video di replica è diventato virale nel giro di poche ore, mettendo definitivamente fine alle speculazioni.

Robbie Williams: l’oggetto bianco caduto durante l’intervista scatena i social

Dopo l’esibizione nella finale dei Mondiali, Robbie Williams ha rilasciato un’intervista all’emittente tedesca MagentaTV. Durante la conversazione, un piccolo oggetto bianco è improvvisamente caduto dal suo volto finendo sul microfono. Il dettaglio non è passato inosservato agli utenti dei social, che hanno immediatamente rilanciato il filmato avanzando le ipotesi più disparate. In molti hanno sostenuto, senza alcuna prova, che potesse trattarsi di cocaina, alimentando una nuova ondata di commenti e condivisioni.

La scena ha inevitabilmente ricordato quanto accaduto nel 2021 durante la finale dell’Eurovision Song Contest. All’epoca Damiano David era stato accusato, sulla base di un breve video, di aver fatto uso di droga durante la diretta televisiva. In realtà il cantante dei Maneskin stava semplicemente raccogliendo i frammenti di un bicchiere rotto, circostanza poi confermata dalla band e anche da un test antidroga richiesto dallo stesso artista.

La risposta di Robbie Williams conquista il pubblico

A differenza del caso Eurovision, Robbie Williams ha scelto di chiudere rapidamente la vicenda con un video pubblicato sui suoi profili social. Sdraiato sul letto, il cantante ha esordito con tono sarcastico: “Mi scuso per l’oggetto caduto dal mio volto. È stato profondamente poco professionale e la gente si è preoccupata per me. Ma va bene così, perché ne ho avuti molti altri“.

A quel punto ha mostrato la verità aprendo la bocca e tirando fuori la lingua, dalla quale sono spuntate due piccole caramelle alla menta. Dopo la dimostrazione, Williams è scoppiato a ridere, trasformando quello che stava diventando un caso mediatico in un momento di autoironia. L’episodio dimostra ancora una volta quanto sia facile, nell’era dei social network, costruire teorie partendo da pochi secondi di video estrapolati dal loro contesto. In questo caso, però, è bastata una semplice battuta per sgonfiare le accuse e ricordare come, spesso, la realtà sia molto meno clamorosa delle ricostruzioni che circolano online.