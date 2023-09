Chi è Gabriele Citti di Bake Off Italia 2023? Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 8 Settembre 2023

Chi è

L’undicesima stagione di Bake Off Italia partirà l’8 settembre 2023 e al suo interno troveremo diversi pasticceri tra cui anche Gabriele Citti. Andiamo a scoprire tutte le informazioni disponibili in merito al pasticcere amatoriale.

Chi è Gabriele Citti

Nome e Cognome: Gabriele Citti

Data di nascita: 21 dicembre 2001

Luogo di nascita: Lucca

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @cittigabriele

Gabriele Citti età e biografia

Chi è Gabriele Citti, concorrente di Bake Off Italia 11? Di lui sappiamo che nasce a Lucca il 21 dicembre 2001. Di conseguenza la sua età oggi è pari a 22 anni. Non abbiamo informazioni su altezza e peso.

In merito alla famiglia sappiamo che la madre si chiama Annalisa e il padre Richard. Ha anche un fratello più piccolo che si chiama Alessio. Ha un legame speciale con la nonna Giuseppina.

Per quanto riguarda gli studi, invece, si sta per ottenere la laurea in Ingegneria Biomedica a Pisa.

Oltre che per la pasticceria Gabriele Citti ha anche una grande passione per la fotografia, la matematica e la scienza. Gli piace andare in palestra quattro volte alla settimana.

La vita privata di Gabriele di Bake Off Italia

Della vita privata di Gabriele Citti, concorrente di Bake Off Italia 2023, purtroppo non sappiamo nulla.

Non abbiamo idea se sia fidanzato oppure single. Al momento i suoi profili social non hanno ancora rivelato questa informazione.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.

Dove seguire Gabriele di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Dove possiamo seguire Gabriele Citti di Bake Off Italia 11 sui social? Su Facebook ha un profilo con non aggiorna molto spesso e sembra quindi poco utilizzato.

Non sembra essere presente né su Twitter né su TikTok. L’account Instagram è seguito da oltre 3mila persone e qui troviamo diverse foto degli amici, della famiglia o di lui stesso mentre si rilassa al mare.

Gabriele Citti a Bake Off Italia 2023

Gabriele Citti è un concorrente di Bake Off Italia 2023 e la nuova edizione parte da venerdì 8 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sul profilo Instagram:

“Alcune volte nella vita capitano cose inaspettate e questa è una di quelle. Ho fatto un viaggio alla scoperta di me e della mia passione più grande.

Spero di riuscire a trasmettervi quanto questa esperienza sia stata entusiasmante e travolgente”.

Per Gabriele Citti non ci sono parole per descrivere le emozioni che prova quando cucina per le persone a cui vuole bene.

Il suo sogno nel cassetto è quello di unire le sue passioni diventando un influencer di pasticceria.

I concorrenti di Bake Off Italia

Andiamo alla scoperta di tutti i concorrenti che faranno parte dell’edizione numero 11 di Bake Off Italia nel 2023. Ecco qui di seguito la lista completa:

Gabriele Citti

Riccardo Venturi

Tommaso Cavalieri

Maurizio Santaniello

Irene Caporali

Davide Cavasin

Xi Zhao

Danila Iacchia

Aurèlien Trainaud

Eleonora Occhinegro

Karina Izzia

Fabio Caldarulo

Daniela “Dany” Mazzarello

Giovanni De Maria

Giovina Roberta Augelli

Roberta Caruso

Andiamo, adesso, alla scoperta dei giudici di questa edizione…

I giudici di Bake Off Italia 2023

Per quanto riguarda i giudici, invece, torneranno coloro che abbiamo imparato ad amare nel corso del tempo.

A Bake Off Italia 2023, infatti, ritroveremo Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. Parlando di Clelia D’Onofrio, invece, potrebbe tornare in piccoli segmenti durante le puntate.

La conduttrice sarà ancora una volta Benedetta Parodi.

Il percorso di Gabriele Citti a Bake Off

Il percorso di Gabriele Citti a Bake Off Italia 11 comincia venerdì 8 settembre 2023 su Real Time. Molto presto vedremo come se la caverà rispetto agli altri aspiranti pasticceri.

1° puntata: IN AGGIORNAMENTO