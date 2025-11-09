Vediamo insieme gli ascolti della puntata di sabato 8 novembre di Ballando con le Stelle e di Tú sí que vales, ma anche com’è andata tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Chi ha vinto la sfida degli ascolti del sabato sera? Ieri 8 novembre su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, mentre su Canale 5 il consueto appuntamento con Tú sí que vales. Ma scopriamo anche chi ha avuto la meglio tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati.

Gli ascolti di Ballando con le Stelle e Tú sí que vales

Settima puntata ieri per Ballando con le Stelle e per Tú sí que vales. Entrambe le trasmissioni su Rai 1 e su Canale 5 hanno reso omaggio a maestro Beppe Vessicchio, scomparso ieri all’età di 69 anni. Nel corso della serata, però, nei due programmi ci sono stati diversi momenti che hanno tenuto il pubblico incollato alla TV.

E a proposito di questo, come dopo ogni puntata, ci si chiede chi ha vinto la sfida degli ascolti del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales. A rivelare tutti i dettagli ci ha pensato Davide Maggio. Sul portale il giornalista ha fatto sapere i dati precisi, che vi riportiamo a seguire:

“Nella serata di ieri, sabato 8 novembre 2025, su Rai 1 Ballando con le Stelle (QUI cosa è successo e chi è stato eliminato) ha intrattenuto 2.867.000 spettatori pari al 23.7% dalle 21:28 alle 1:33. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.948.000 spettatori con uno share del 27% dalle 21:30 alle 00:17 (Buonanotte a 1.674.000 e il 24.4% dalle 00:24 alle 1:04)”.

Ancora un trionfo dunque per Tú sí que vales, che supera ancora Ballando con le Stelle.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

La sfida, però, si è tenuta anche nel corso dell’access prime time, quando a sfidarsi sono stati Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Anche in questo caso ad avere la meglio è stata Mediaset, con i seguenti dati:

“Su Rai 1 Affari Tuoi totalizza 4.115.000 spettatori (22.6%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.690.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.673.000 spettatori e il 25.6%”.

Uno scontro dunque che si rinnova tra Rai 1 e Canale 5 e che terrà banco per tutta la stagione televisiva.

