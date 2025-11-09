Dopo il lutto per la perdita del suo amato fratello Evan, Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci ieri sera ha dato degli aggiornamenti e spiegato con quale modalità la conduttrice potrà riprendere la gara con il suo maestro Nikita Perotti.

Andrea Delogu quando torna a Ballando

Dopo giorni di silenzio e dolore, Andrea Delogu farà ritorno in pista a Ballando con le Stelle. La conduttrice aveva dovuto interrompere la sua partecipazione al programma di Rai 1 a causa di un terribile lutto: il 29 ottobre, a Bellaria in provincia di Rimini, è scomparso il fratello Evan in un tragico incidente stradale.

La notizia aveva profondamente scosso il pubblico e la produzione Rai, tanto che La Porta Magica, il programma condotto da Andrea Delogu su Rai 2, era stato momentaneamente sospeso per permetterle di stare accanto alla sua famiglia.

Durante la puntata del 2 novembre di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha espresso tutta la sua vicinanza alla conduttrice e alla sua famiglia. Ma non aveva dato informazioni su un suo possibile o meno ritorno in trasmissione dopo quanto successo. In ogni caso aveva accennato a un timido: “Noi ti aspettiamo”.

Adesso durante l’ultima puntata del dance show, la conduttrice di Rai 1 ha finalmente dato la notizia che i fan aspettavano: “Qui con me c’è il nostro Nikita Perotti. Questa è l’occasione per mandare un bell’abbraccio e un bacio immenso alla nostra Andrea Delogu e per annunciarvi che la settimana prossima lei e Nikita torneranno in pista con noi”.

Il rientro non sarà facile per Andrea Delogu e dovrà farsi forza dopo quanto è successo nella sua vita. Per quanto riguarda invece Ballando, la coppia con quale modalità tornerà in gara? A quanto pare dovrà affrontare uno spareggio con le ultime due coppie in classifica, e sarà il pubblico a decidere chi resterà in gara (QUI I DETTAGLI).

Andrea Delogu, peraltro, tornerà anche al timone del suo programma La Porta Magica da lunedì 10 novembre sempre su Rai 2.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.