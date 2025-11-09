È diventata virale sui social l’imitazione di Elodie e Maria De Filippi a Tú sí que vales. La cantante e la conduttrice hanno vestito i panni di Achille Lauro e Rose Villain sulle note di Fragole, durante la gara di Lip Sync. La loro performance ha conquistato tutti!

L’imitazione di Elodie e Maria De Filippi

Tú sí que vales è tornato a tenere compagnia ai telespettatori ieri sera in prima serata su Canale 5. Come ogni appuntamento anche stavolta è andata in onda la gara di Lip Sync, dove i giudici si mettono alla prova con degli ospiti d’eccezione e realizzano insieme imitazioni imperdibili.

Tra gli ospiti speciali della serata di ieri anche Elodie. Quando è entrata in studio, di rosso vestita, l’amata popstar aveva avvertito tutti: lei e Maria De Filippi avrebbero portato a casa la vittoria. Ha anche motivato il perché ha deciso di puntare sulla conduttrice: “Scelgo la donna più forte della TV”, ha detto con orgoglio prima di correre ad abbracciarla.

La cantante l’ha affermato anche punzecchiando simpaticamente Paolo Bonolis, con cui ne è nato poi uno sketch divertente.

Dopo questo siparietto, Elodie e Maria De Filippi hanno raggiunto il backstage di Tú sí que vales per prepararsi e tornare poi in scena. La cantante ha vestito i panni del collega Achille Lauro, mentre invece la conduttrice quelli di Rose Villain. Con tanto di parrucche e dettagli vari per immedesimarsi al meglio nella performance, hanno dato davvero spettacolo, coinvolgendo tutti i presenti in studio.

Elodie la performer bona che spettina anche parruccata da Achille Lauro che urla "sefossssiunmasssschioooo" #tusiquevalespic.twitter.com/EJ7rcTnfYL — Chiara (@chiara_bazzu) November 8, 2025

Terminata la spassosa gara, Elodie e Maria De Filippi hanno potuto festeggiare, dato che la loro performance è stata la più apprezzata e ha così ottenuto la prima posizione in classifica. Insomma la cantante, come promesso, ha vinto la sfida di Lip Sync e il loro momento è stato tra i più cliccati e preferiti della serata!

