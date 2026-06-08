Selvaggia Lucarelli sarà al timone della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“, che dovrebbe andare in onda nell’autunno prossimo. Quindi, per lei niente “Ballando con le Stelle”. Chi prenderà il suo posto al dance show Rai? Ecco l’ultima indiscrezione.

Ballando con le Stelle: rivoluzione in giuria?

Nelle ultime settimane si parla insistentemente di come sarà la prossima edizione di “Ballando con le Stelle” e, soprattutto, ci si chiede chi ci sarà in giuria. Dal 2016, ricordiamo, la formazione è stata composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Soffermiamoci prima su quest’ultima in quanto, come saprete, sarà proprio lei a condurre la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“ su Mediaset e, quindi, lascerà libera la sua poltrona al dance show. E gli altri? Roberto Alessi, nella sua rubrica, ha spaventato inizialmente i fan: “Viene detto che probabilmente ci saranno degli stravolgimenti anche nel resto della giuria, per cui sia Zazzaroni, sia Mariotto, sia la Smith, sia Canino potrebbero non esserci. Bugia! Invece sono tutti e quattro confermati. Questo è quello che mi dicono da Ballando con le Stelle e che mi conferma anche il nostro amico Ivan Zazzaroni.” Al giornalista infatti viene attribuita questa dichiarazione: “Tutto confermato, nessuna novità: sarò in trasmissione. Sono confermati sia Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.”

Ballando con le Stelle, ecco chi sarà il nuovo giudice: l’indiscrezione

Dunque, secondo quanto trapela solamente Selvaggia Lucarelli non ci sarà nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, in partenza probabilmente in autunno. Chi prenderà il suo posto? Sempre secondo Roberto Alessi, sarebbero due al momento i nomi in lizza, ovvero Alberto Matano e Barbara D’Urso. Tra i due profili però sembra essere il conduttore de “La Vita in Diretta” quello che al momento avrebbe raccolto i maggiori consensi, sui social infatti i fan del programma non hanno dubbi: “Alberto giudice, sììììì”, “Matano al posto di Lucarelli? Era ora!”

Ballando con le Stelle, e Milly Carlucci?

In attesa di scoprire chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle“, se sarà davvero uno tra Alberto Matano e Barbara D’Urso, soffermiamoci sulla storica conduttrice del dance show, Milly Carlucci. Cosa ne pensa di tutto questo? Un pò di tempo fa aveva detto: “Non faccio nessun toto-giuria di nessun tipo, perché veramente non ne stiamo parlando. Se adesso cominciamo a dire questo sì e questo no, rischiamo di dire cose senza consistenza. È un argomento su cui dovremo riflettere tutta l’estate per arrivare poi a una soluzione a settembre, visto che la giuria è il motore del programma.” Insomma, tocca aspettare!