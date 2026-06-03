Concluso il Grande Fratello Vip, Mediaset è pronta a intrattenere il pubblico con la nuova (in tutti i sensi) edizione dell’Isola dei Famosi. Ogni settimana escono nuove indiscrezioni con i tanti fan del programma che non stanno più nella pelle! In queste ore sono inoltre circolati nuovi nomi per il cast che si preannuncia davvero stellare!

Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli al timone del reality show

Reduce dal ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 2026, Selvaggia Lucarelli è pronta a a prendere il timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 il prossimo autunno (al momento non c’è ancora un data ufficiale). L’approdo al reality show della giornalista è senza dubbio una delle grandi novità di questa edizione che, come ben saprete, sarà molto diversa dalla precedenti. In primis, addio all’Honduras, quest’anno si sbarca alle Filippine ma, soprattutto, addio alla diretta: l’edizione 2026 dell’Isola dei Famosi sarà infatti registrata (in pratica in stile “Temptation Island“). Ma, chi saranno i concorrenti? Nelle scorse settimane sono circolati davvero tanti nomi e, nelle ultime ore, alcuni davvero clamorosi!

“Tra i concorrenti anche lui”, l’indiscrezione sull’Isola dei Famosi 2026

In attesa di avere la lista ufficiale di concorrenti della nuova edizione de l’Isola dei Famosi, che sarà condotta da Selvaggia Lucarelli, nelle ultime ore è spuntato un nome davvero clamoroso. Alle Filippine potrebbe sbarcare il figlio di una leggenda del calcio, che in passato ha vestito anche le maglie di Roma, Verona e Atalanta. Di chi stiamo parlando? Di Alex Caniggia, figlio di Claudio. Secondo quanto riportato da Hit sul portale “Affari italiani”, il figlio dell’ex calciatore sarebbe tra i nomi più accreditati per la nuova edizione del reality. Alex, tra l’altro, è attualmente protagonista di un altro reality, ovvero “The 50“, disponibile su Prime Video e ricordiamo anche che la sorella, Charlotte Caniggia, aveva preso parte proprio all‘Isola dei Famosi di una decina di anni fa.

Isola dei Famosi 2026, spuntano i primi concorrenti

Come visto Alex Caniggia, figlio dell’ex calciatore Claudio, potrebbe essere tra i concorrenti della nuova edizione de l’Isola dei Famosi. Oltre a lui occhio anche alla possibile presenza di Francesco Nozzolino, XXL di “Avanti un altro“, e di Francesco Chiofalo. Secondo quanto riportato su Chi da Giuseppe Candela, sarebbero in corsa anche Pierpaolo Pratelli, Daniele Iaià e Zeudi Di Palma. Ma le indiscrezioni non sono finite qui: tra i nomi papabili ci sono anche Pasquale Laricchia, Martina Maggiore, Michelle Veronesi e Raffaella Fico. Chi di loro ci sarà davvero? Chi vedremo alle Filippine? A breve dovrebbero arrivare tutte le ufficialità del caso per questa nuova e attesissima edizione del reality show targato Mediaset.