L’edizione imminente di Ballando con le Stelle, al via il 27 settembre, sarà la più lunga di sempre. Svelato il numero di puntate, con la precisazione che una di queste sarà trasmessa in seconda serata. Ecco tutti i dettagli del caso.

Ballando con le Stelle, svelato il numero di puntate

Il 27 settembre, dunque sabato prossimo, su Rai 1 farà il suo ritorno la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra retroscena e curiosità sui protagonisti e la trasmissione, non mancano anche le notizie direttamente da parte della Rai.

L’azienda ha comunicato infatti che questa sarà la stagione più lunga di sempre del dance show condotto da Milly Carlucci, che vanterà un numero di puntate maggiori rispetto al passato. Peraltro è stato anche precisato l’orario di inizio, ma con un appunto. Questo perché la terza puntata inizierà più tardi, a causa dell’impegno della Nazionale Italiana di calcio guidata da Gennaro Gattuso, in casa contro l’Estonia.

Stando a quanto si apprende, entrando più nello specifico, la Rai ha fatto sapere che le puntate di Ballando con le Stelle saranno 13 in totale. Come spiegato poco prima si tratta dell’edizione più lunga di sempre. Dunque una vera e propria sfida, con un cast che promette davvero faville e tantissime novità. Gli appuntamenti ovviamente avranno come orario di inizio le 20:35. Resterà quindi fedele la fascia ormai rodata. Ci sarà solo una variazione.

Secondo quanto fatto sapere, infatti, eccezionalmente sabato 11 ottobre 2025 il programma di Milly Carlucci dovrà avere un po’ di pazienza prima di debuttare in TV. Andrà in onda in seconda serata e incomincerà dopo la partita Italia-Estonia, intorno alle 22:50 circa. Una situazione che si è già verificata. Non si tratta di certo di una posizione comodissima nel palinsesto per Ballando con le Stelle, ma sta di fatto che un piccolo sacrificio si dovrà pur fare e i telespettatori per seguire la puntata dovranno attendere un po’ di più rispetto al previsto.