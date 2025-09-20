I social del Grande Fratello hanno spoilerato le prime immagini della nuova Casa che accoglierà i concorrenti dal 29 settembre.

La nuova Casa del Grande Fratello

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, ai nastri di partenza. Il programma, che festeggia 25 anni, prenderà il via il 29 settembre sempre su Canale 5, con tante novità, a partire dalla conduzione che vede al timone Simona Ventura. Per ogni stagione che si rispetti anche la Casa del GF cambia volto e anche stavolta non fa eccezioni, a quanto pare.

Mentre in altre occasioni le immagini sono emerse in rete da terzi, stavolta è stato lo stesso account del Grande Fratello a dare un piccolo assaggio di quello che sarà il loft che accoglierà i concorrenti del reality show della rete ammiraglia Mediaset.

Dalle immagini si vede che sono state inserite delle belle piante, così come alcune pareti chiare o addirittura con fantasie a fiori. Dalle immagini si è visto poco e nulla, ma se come accaduto per la precedente edizione, potrebbe trattarsi di una Casa molto grande e spaziosa. Al momento, a parte il video emerso in rete, non ci sono ulteriori dettagli, quindi ci sarà da attendere per conoscere delle altre curiosità sull’abitazione del Grande Fratello e i suoi protagonisti. Intanto ecco un piccolo assaggio…

A proposito di protagonisti, in questi giorni su Canale 5 e sul web Simona Ventura sta presentando i concorrenti che varcheranno la fatidica Porta Rossa. Al momento tra i gieffini ufficializzati abbiamo: la tatuatrice e piercer Anita Mazzotta; Francesca, madre segnata dal tradimento del suo ex; il medico Giulio Carotenuto. E ancora Omer Elomari, giovane siriano scappato dalla situazione difficile della sua terra. Si passa poi all’ex pugile Matteo Azzali e il modello e attore Matteo Jonas Pepe. L’elenco in questione è attualmente in aggiornamento.

La Casa del Grande Fratello presto si popolerà di nuovi inquilini. Come se la caveranno?