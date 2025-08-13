Grandi sorprese nella prossima edizione di Ballando con le Stelle! Tra i maestri torna anche Simone Di Pasquale, che aveva deciso di interrompere il suo percorso da insegnante e intraprendere quello di giudice popolare del programma. Ora la grande notizia in un video sui social.

Simone Di Pasquale tra i maestri di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle sta davvero riservando delle sorprese incredibili. Non che non fossimo abituati! Stavolta però non parliamo dei concorrenti, ma di chi li guiderà durante questo percorso. Il ruolo degli insegnanti nel programma è ovviamente fondamentale e la sorpresa riguarda la presenza nel cast di Simone Di Pasquale!

Ebbene sì, dopo aver lavorato per tantissimi anni nella trasmissione e deciso di interrompere il suo percorso per diventare giudice popolare, riecco l’ennesima sorpresa. Simone Di Pasquale ha deciso di scendere nuovamente in pista come uno dei maestri della prossima stagione di Ballando con le Stelle.

A darne l’annuncio è stato lui stesso nei social della trasmissione, quando nella mattinata di oggi è stato caricato un video che lo mostra seduto a una scrivania leggere la notizia. Dopo averci scherzato su, ha quindi confermato che lo vedremo prestissimo tra gli insegnanti di Ballando con le Stelle…

✨ Un ritorno che profuma di storia e passione ❤️‍🔥 #SimoneDiPasquale torna a far battere il cuore della pista: sarà di nuovo maestro a #BallandoConLeStelle ! @milly_carlucci pic.twitter.com/JLeki7Kcj9 — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 13, 2025

Ma dunque se il ballerino è tra gli insegnanti di questa edizione di Ballando con le Stelle, chi ci sarà al suo posto in giuria? In questi ultimi anni, infatti, il panel dei giudici i “tribuni del popolo” è stato composto da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Loro hanno il compito di rappresentare il punto di vista del pubblico a casa, ma a quanto pare ci sarà una sorta di rivoluzione.

Non è chiaro ancora chi prenderà il suo posto ma tra i fan del dance show di Milly Carlucci c’è chi sogna il ritorno di Samuel Peron o Raimondo Todaro. Attendiamo per scoprire quale sarà la prossima mossa da parte della conduttrice di Ballando con le Stelle!