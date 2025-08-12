Secondo i rumor Belen Rodriguez sarà “ballerina per una notte” a Ballando con le Stelle, in diretta concorrenza con lo show del sabato sera di Canale 5. Stando a quanto si apprende, però, la sua decisione non sarebbe stata accolta con entusiasmo negli ambienti Mediaset.

Belen Rodriguez sbarca a Ballando con le Stelle

Anche in questa calda estate si sta tanto parlando tanto di Belen Rodriguez. Non solo per il rapporto con la sorella e le polemiche social che l’hanno travolta, ma tanto si dice anche dei suoi prossimi impegni televisivi. La showgirl a quanto pare sarà ‘ballerina per una notte’ a Ballando con le Stelle, e la sua partecipazione è già destinata a far discutere.

A seguito di voci e presunte trattative, stavolta è stato Gabriele Parpiglia attraverso la sua rubrica Chicchi di Gossip, ad aggiungere qualche dettaglio in più:

“Come avevamo anticipato, ci sarà Belen Rodriguez a ‘Ballando con le stelle’. La sua presenza è prevista per la seconda puntata come ‘Ballerina per una notte’. In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita”.

Una mossa che è già una sfida televisiva. Considerando poi che Belen per anni è stata uno dei volti simbolo di Tú sí que vales, lo show del sabato sera targato Maria De Filippi. Proprio nella stessa fascia oraria, ora, la showgirl argentina si esibirà sulla pista da ballo di Rai 1. Pare abbia accettato l’invito di Milly Carlucci, regina indiscussa del sabato sera della rete pubblica.

Non è la prima volta che la Carlucci tenta il “colpaccio”. Da anni infatti corteggia Belen Rodriguez per averla nel cast fisso di Ballando. Già lo scorso anno pare che fossero a un passo dall’accordo, ma all’ultimo momento la Rodriguez fece marcia indietro. Ora, invece, la partecipazione sembrerebbe essere confermata, seppur limitata a una sola puntata.

Secondo Parpiglia, la questione non è solo artistica, ma anche economica:

“Conterà molto la richiesta del cachet, esteso alla partecipazione come concorrente o limitato a quella di ballerina per una notte. In ogni caso per una o per dieci puntate, la Rodriguez sfiderà Maria De Filippi con cui ha lavorato per anni”, aveva scritto nelle scorse settimane.

Dietro le quinte, pare che la scelta di Belen non sia stata accolta con entusiasmo. Quel che è certo è che Milly Carlucci ha segnato un altro punto a suo favore, portando nella sua trasmissione una delle showgirl più note del panorama italiano. E chissà che magari non riesca a convincerla a firmare per una partecipazione effettiva.