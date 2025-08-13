Chiara Ferragni torna a Ibiza e festeggia il primo anniversario con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Dopo due mesi di lontananza, di recente tra i due c’è stato un ritorno di fiamma.

Chiara Ferragni torna a Ibiza con Giovanni Tronchetti Provera

Ancora una volta si torna a parlare di Chiara Ferragni. Come è noto a tutti, solo di recente l’influencer ha ottenuto ufficialmente il divorzio da Fedez, dopo la separazione avvenuta nelle prime settimane del 2024. In questi mesi tuttavia l’imprenditrice digitale, che si è dedicata anima e corpo alla sua famiglia e alla sua carriera, ha anche ritrovato l’amore e si è così legata a Giovanni Tronchetti Provera. I due, pur essendo stati beccati insieme in diverse occasioni, non sono mai usciti allo scoperto sui social e hanno deciso di mantenere un profilo basso. Ciò nonostante col passare del tempo si è detto molto sulla coppia, che di recente ha vissuto un momento di crisi.

A seguito di alcuni problemi, Chiara e Giovanni hanno deciso di mettere un punto alla storia e per circa due mesi hanno interrotto i rapporti. Ultimamente però tra l’influencer e il manager c’è stato un inaspettato ritorno di fiamma e i due sono stati beccati di nuovo insieme. Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione.

Il settimanale Chi ha infatti paparazzato Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera a Ibiza, dove hanno festeggiato il loro primo anniversario. Come è noto infatti i due si sono conosciuti esattamente un anno fa proprio sull’isola spagnola e così adesso sono tornati nel luogo in cui si sono innamorati. Il manager, dopo aver trascorso alcuni giorni con i propri figli, ha raggiunto l’imprenditrice digitale, che si trova in vacanza con i suoi bambini Leone e Vittoria.

Pare dunque che a oggi tutto proceda a gonfie vele tra Chiara e Giovanni e che i due siano nuovamente innamorati e in perfetta sintonia.