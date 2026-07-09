Milly Carlucci non rinuncia al suo obiettivo più ambizioso per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: portare Romina Power sulla pista da ballo. La conduttrice starebbe facendo il possibile per convincere la cantante, nonostante i suoi ripetuti rifiuti e le difficoltà legate a un possibile ritorno in televisione.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci corteggia Romina Power con un cachet mai visto prima

L’estate di Milly Carlucci si preannuncia particolarmente intensa, tra nuovi impegni professionali e importanti cambiamenti legati a Ballando con le Stelle. La conduttrice, infatti, è chiamata a gestire diversi aspetti della nuova stagione, compresa la sostituzione di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di giurata e il trasferimento dello storico show dagli spazi dell’Auditorium Rai del Foro Italico al Centro Radiotelevisivo Biagio Agnes. Parallelamente, Carlucci è già al lavoro per costruire il nuovo cast e avrebbe individuato in Romina Power il nome più prestigioso da portare sulla pista da ballo. Una presenza che rappresenterebbe un vero colpo per il programma, anche se la cantante ha più volte espresso la propria contrarietà all’idea di partecipare. Nonostante i ripetuti rifiuti, la conduttrice sembrerebbe intenzionata a tentare ancora una volta, puntando su una proposta economica particolarmente allettante.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, Milly sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta fuori dal comune pur di convincere la Power. L’indiscrezione parla di una cifra che potrebbe arrivare vicino al mezzo milione di euro, un compenso persino superiore a quello attribuito a Barbara D’Urso, anche se mai ufficialmente confermato. Dandolo ha scritto: “Una super offerta in arrivo. Milly Carlucci, anche quest’anno, la sta corteggiando per averla nel cast di Ballando con le Stelle. Lei, però, ancora non sa che Milly non ha intenzione di arrendersi e presto sfodererà l’asso nella manica: una proposta economica da capogiro”.

I dubbi di Romina Power e le possibili alternative nel cast di Ballando con le Stelle

Nonostante il forte interesse della produzione, convincere Romina Power appare tutt’altro che semplice. Solo recentemente, durante un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, la cantante ha raccontato di ricevere ogni anno la proposta di partecipare al programma, ma di aver sempre scelto di declinare l’invito. Il motivo principale riguarda la fatica richiesta dal percorso: mesi di allenamenti, la pressione della diretta televisiva e il confronto con i giudizi della giuria.

La Power ha spiegato: “Milly mi contatta ogni anno, ma io ogni anno dico di no. Sarebbe troppo stressante per me. Devi stare lì per mesi a pensare solo a ballare, a imparare passi che magari non hai mai fatto”. La cantante ha poi aggiunto di non sentirsi a suo agio all’idea di essere valutata dopo tanto impegno: “Poi ti devi esibire dal vivo il sabato sera e poi tutta sudata e affaticata, vieni giudicata da persone fresche che ti dicono che quel passo non era proprio come doveva essere”.

Romina ha anche escluso la possibilità di entrare nella giuria del programma, spiegando di non sentirsi adatta al ruolo: “Io? Non lo farei. Ma chi sono io per giudicare un’altra persona che balla?!”. La cantante ha ricordato un’esperienza precedente come giudice televisiva, ammettendo di aver avuto difficoltà a criticare i concorrenti: “Io davo il massimo dei voti a tutti e non me la sentivo di bocciare o criticare. Ma poi sul ballo? Fossi Carla Fracci, magari”.

Per Milly Carlucci, dunque, la ricerca del cast perfetto continua: il nome di Romina resta il sogno più ambizioso, ma la trattativa sembra tutt’altro che facile.