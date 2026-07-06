Nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, come saprete non ci sarà in giuria Selvaggia Lucarelli, che sarà invece al timone de “L’Isola dei Famosi“. A margine della presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, Paolo Belli ha lanciato una frecciatina alla giornalista, dopo l’addio al dance show. Ecco che cosa ha detto il cantautore.

Ballando con le Stelle, l’addio di Selvaggia Lucarelli

Per i tanti fan del dance show Rai, “Ballando con le Stelle“, sarà un duro colpo non vedere più dopo così tanti anni Selvaggia Lucarelli in giuria. La giornalista, infatti, sarà alla conduzione della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” su Canale 5 e quindi non potrà far parte del programma in onda su Rai 1. In attesa di capire chi sarà la o il sostituto della Lucarelli, a margine della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2026/2027 ha parlato Paolo Belli, rispondendo a una domanda diretta sull’addio della giornalista al dance show. Ecco cosa ha risposto il cantautore.

“Errore andarsene”, Paolo Belli sull’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando

Selvaggia Lucarelli ha deciso di dedicarsi ad altri progetti lavorativi, come la conduzione de “L’isola dei famosi”, in onda prossimamente su Canale 5. In autunno quindi non la vedremo in veste di giurata a “Ballando con le Stelle“, ruolo che ha ricoperto per tanti anni. A margine della presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, a SuperGuidaTv ha parlato Paolo Belli, che ha risposto così alla domanda sull’addio della giornalista al dance show: “Io ci sono dalla prima puntata e ho visto tanti giurati venire e andarsene. La forza di questo programma è, naturalmente, il ballo, l’eleganza, le storie… E la forza assoluta è quella di Milly, quindi, chi se ne va, secondo me, fa un grande errore. Poi, ci sta tutto. Ma chi viene capirà quello che sto dicendo. Ballando con le Stelle è una scuola di tv e di vita straordinaria.”

Ballando con le Stelle, chi al posto di Selvaggia Lucarelli?

Secondo Paolo Belli, come abbiamo appena visto, chi decide di lasciare “Ballando con le Stelle” fa un grande errore. La Rai e Milly Carlucci sono già al lavoro per preparare al prossima edizione del dance show. Priorità alla scelta del cast, poi si penserà a chi mettere al posto di Selvaggia Lucarelli. Sono tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane, nomi che però al momento non hanno trovato una concreta conferma. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Geppi Cucciari, mentre prima si erano fatti i nomi di Alberto Matano e di Barbara D’Urso. Al momento, ripetiamo, nessuno di questi nomi ha trovato conferme, toccherà quindi aspettare ancora un pò per sapere come sarà composta la giuria in autunno.